4 Ein bislang unbekannter Mann hat am späten Sonntagabend versucht, ein Café in Ditzingen in Brand zu setzen. Foto: 7aktuell.de/Nils Reeh/7aktuell.de | Nils Reeh

In Ditzingen im Landkreis Ludwigsburg ist in der Nacht auf Montag ein Brandanschlag auf ein Café verübt worden. Die Hintergründe der Tat sind bislang noch unbekannt, die Polizei sucht nach Zeugen.

Ditzingen - Auf ein Café in der Marktstraße in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) ist in der Nacht auf Montag ein Brandanschlag verübt worden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt deshalb wegen schwerer Brandstiftung. Wie die Polizei mitteilt, hatten Zeugen den noch unbekannten Täter dabei beobachtet, wie er sich gegen 23.25 Uhr vom Rathausplatz kommend durch den Torbogen einem Café näherte. Der Mann zertrümmerte eine Scheibe der Gaststätte, über der sich eine Wohnung befindet, und warf einen brennenden Gegenstand durch das entstandene Loch in den Gastraum. Anschließend flüchtete er.

Zeugen alarmierten Feuerwehr und Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Ditzingen rückte mit 25 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen aus. Gegen 23.50 Uhr hatte die Wehr die Flammen bereits gelöscht. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Eine Fahndung der Polizei nach dem Brandstifter blieb ergebnislos. Der Mann soll zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß sein und trug einen schwarzen Kapuzenpullover sowie dunkle Jeans. Weitere Zeugen oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07141/189 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.