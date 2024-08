Anschlag: Drei Tote bei Stadtfest: Solingen im Ausnahmezustand

4 Im gesamten Solinger Stadtgebiet ist viel Polizei unterwegs. Foto: Gianni Gattus/dpa

Was als fröhliches Straßenfest beginnt, mündet in Blutvergießen und Panik. Am Ende konstatiert ein sichtlich ergriffener Innenminister: «Wir sind tief erschüttert und in Trauer vereint.»











Link kopiert



Solingen - Am vielen Blaulicht im gesamten Stadtgebiet ist die absolute Ausnahmesituation in Solingen zu erkennen: Polizisten stehen bewaffnet auf abgesperrten Straßen, Sichtschutzwände sind aufgebaut, Streifenwagen fahren auf und ab. Von der feierlichen Stimmung des Fests zum 650. Geburtstag der nordrhein-westfälischen Stadt ist nichts mehr übrig, als NRW-Innenminister sichtlich ergriffen vor die Kameras tritt. "Aus dem Nichts sticht jemand wahllos auf Menschen ein", sagt der CDU-Politiker nach einem Besuch am abgesperrten Tatort. "Wir in Nordrhein-Westfalen, wir sind tief erschüttert und in Trauer vereint."