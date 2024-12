Anschlag auf Weihnachtsmarkt: Scholz fordert nach Magdeburg mehr Kompetenzen für Behörden

1 Olaf Scholz (Mitte) bei der Gedenkfeier für die Opfer des Anschlags in Magdeburg. Foto: dpa/Jan Woitas

Nach dem Attentat in Magdeburg hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine konsequente Aufklärung möglicher Sicherheitslücken und mehr Kompetenzen für Sicherheitsbehörden gefordert. „Diese furchtbare Tat lässt mich nicht los“, sagte Scholz in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit dem Nachrichtenportal „t-online“. „Zu den notwendigen Konsequenzen gehört, dass wir untersuchen, ob man diese schreckliche Tat hätte verhindern können“, betonte Scholz. „Jeder Stein muss dabei umgedreht werden.“