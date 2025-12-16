Der australische Hollywoodstar Hugh Jackman hat sich nach dem verheerenden Terroranschlag am Bondi Beach in Sydney zu Wort gemeldet. Der Schauspieler besitzt selbst ein Apartment in dem Strandviertel und zeigt sich zutiefst erschüttert über die Tragödie in seiner Heimat.
"Es ist einfach verheerend. Es ist meine Heimat, deshalb trifft es mich so nah", erklärt Hugh Jackman (57) über die Terrortat am Bondi Beach. Der australische Schauspieler, der seit Jahren ein Apartment in dem berühmten Strandviertel von Sydney besitzt, meldet sich in einem Interview mit dem US-Sender Fox 5 DC zu der Attacke, die am Sonntag 15 Menschen das Leben kostete.