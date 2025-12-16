Nach dem Anschlag in Sydney mehren sich Hinweise, dass die Attentäter vom IS beeinflusst waren. Während das Land um die Opfer trauert, machen weitere Fälle von Zivilcourage Mut.
Die Attentäter des Terroranschlags auf ein jüdisches Fest in Sydney waren nach Darstellung des australischen Premierministers Anthony Albanese anscheinend von der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) beeinflusst. „Es scheint, dass (der Anschlag) durch die Ideologie des Islamischen Staates motiviert war“, sagte Albanese dem Radiosender ABC Sydney. Die Angreifer, Vater und Sohn, hätten kurz zuvor eine „militärähnliche Ausbildung“ auf den Philippinen erhalten, berichtete zudem der Fernsehsender ABC unter Berufung auf Quellen der Sicherheitsbehörden.