Anschläge im Libanon: Die Bombe in der Hosentasche

Die Bombe in der Hosentasche

1 Alarmstimmung nach den Anschlägen in Beirut. Foto: dpa/Marwan Naamani

Es ist einer der bemerkenswertesten Schläge gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon und eine Blamage für die Feinde Israels. Einige Umstände, wie die Attacke durchgeführt worden ist, bleiben noch im Dunklen. Klar ist: die Verbündeten des Iran müssen reagieren.











Die Aufnahme aus dem Libanon zeigt die Gemüseabteilung eines Supermarkts, ein Kunde steckt Zucchini in eine Plastiktüte – da explodiert etwas direkt neben ihm. Ein Mann fällt zu Boden, er schreit vor Schmerz, die übrigen Kunden flüchten. Ähnliche Szenen spielten sich am Dienstag unzählige Male im Libanon ab: In südlichen Vororten von Beirut sowie im Süden des Landes explodierten Tausende Pager, die von der islamistischen Hisbollah verwendet worden waren. Mindestens zwölf Menschen kamen ums Leben, knapp 3000 wurden verletzt, darunter auch der iranische Botschafter im Libanon. Videos im Internet zeigten blutüberströmte Männer auf den Fluren überfüllter Krankenhäuser. Wie viele der Getöteten und Verwundeten zur Hisbollah gehören, ist noch unklar.