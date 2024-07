Anschläge auf TGV-Strecken: „Was Frankreich befürchtete, ist eingetroffen“

1 Am frühen Freitagmorgen kam es zu Anschlägen auf das französische Schnellzugnetz. Foto: IMAGO/Durand Thibaut/ABACA

Wenige Stunden vor der olympischen Eröffnungsfeier ist das Netz der französischen TGV-Hochgeschwindigkeitszüge Ziel einer koordinierten Sabotage-Attacke geworden. Die Täter sind noch unbekannt. 800 000 Reisende sind betroffen.











Zufall scheint ausgeschlossen: Vor der groß angelegten Eröffnungszeremonie zum Auftakt der 33. olympischen Spiele in Paris hat eine konzertierte Aktion weite Teil des französischen TGV-Netzes lahmgelegt. Vertreter der französischen Bahn SNCF sprachen von einer „massiven Attacke“. An drei Stellen, die hunderte von Kilometern voneinander entfernt sind, wurden in der Nacht auf Freitag gleichzeitig Brände an elektrischen Schaltstationen gelegt. 800 000 Reisende blieben vorerst stecken.