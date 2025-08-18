Ansbach-Amokläufer aus Klinik in Erlangen geflohen

Der Amokläufer von Ansbach ist aus einer psychiatrischen Einrichtung in Erlangen geflohen. Die Suche nach Georg R. läuft auf Hochtouren.
Ein in der forensischen Psychiatrie in Erlangen untergebrachter Straftäter ist nach einem Ausgang nicht mehr zurückgekommen. Die Polizei fahnde nach ihm, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken. Wie die „Bild“ berichtet, handelt es sich bei dem Mann um den verurteilten Täter eines Amoklaufs in einer Schule im mittelfränkischen Ansbach im Jahr 2009.