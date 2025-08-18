Ansbach-Amokläufer aus Klinik in Erlangen geflohen

Der Amokläufer von Ansbach ist aus einer psychiatrischen Einrichtung in Erlangen geflohen. Die Suche nach Georg R. läuft auf Hochtouren.

Ein in der forensischen Psychiatrie in Erlangen untergebrachter Straftäter ist nach einem Ausgang nicht mehr zurückgekommen. Die Polizei fahnde nach ihm, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken. Wie die „Bild“ berichtet, handelt es sich bei dem Mann um den verurteilten Täter eines Amoklaufs in einer Schule im mittelfränkischen Ansbach im Jahr 2009.

Laut einer Sprecherin der Bezirkskliniken Mittelfranken geht von dem Mann nach Einschätzung der behandelnden Klinik aktuell keine Gefahr für die Öffentlichkeit aus.

Ansbach-Amokläufer entkam bei einem Ausgang

Solche Ausgänge seien Teil der Therapie und wurden der Sprecherin zufolge seit Jahresbeginn regelmäßig genehmigt. Bisher seien diese „stets ohne Vorkommnisse und Beanstandungen“ verlaufen. Zudem betonte die Klinik: „Vom Patienten geht nach Einschätzung der behandelnden Klinik aktuell keine Gefahr für die Öffentlichkeit aus“, schreibt die Schwäbische Post.

Der Mann hatte demnach am Samstag die Klinik für Forensische Psychiatrie in Erlangen allein für einen genehmigten Ausgang verlassen. In der Nacht auf Sonntag informierte die Klinik die Polizei darüber, dass der Mann nicht zurückgekehrt war.

Fahndung nach Ansbach-Amokläufer ist im Gange

Das nähere Umfeld des Mannes und mehrere Adressen seien bereits überprüft worden, sagte der Sprecher der Polizei. Dort habe man den Mann aber nicht angetroffen. Es gebe aufgrund der Einschätzung der Klinik derzeit keine größere Suche nach dem Mann.

Die Kliniksprecherin teilte zudem mit, Tagesausgänge seien Teil der Therapie des Mannes und hätten seit Beginn des Jahres regelmäßig stattgefunden, „stets ohne Vorkommnisse und Beanstandungen“. In der Forensischen Psychiatrie sind psychisch kranke Straftäter untergebracht.

Ansbach: Das ist beim Amoklauf von 2009 passiert

Datum: 17. September 2009

Ort: Gymnasium Carolinum in Ansbach (Mittelfranken)

Tat: Zwei Schülerinnen schwer verletzt, sieben Schüler sowie eine Lehrerin leicht verletzt

Hintergrund: 18-jähriger Täter war selbst Schüler am Carolinum

Motiv: Als Beweggrund nannte der Täter damals „Mobbing“

Bei einem Amoklauf im September 2009 in Ansbach hatte der damals 18 Jahre Gymnasiast neun Mitschüler und eine Lehrerin verletzt. Er war mit einem Beil, Messern und Molotow-Cocktails bewaffnet in die Schule gekommen. 2010 war er wegen versuchten Mordes in 47 Fällen zu neun Jahren Jugendhaft verurteilt worden. Zudem wurde die Unterbringung in einer Psychiatrie für unbestimmte Zeit angeordnet.