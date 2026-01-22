Ansbach: 15-Jähriger am See erstochen – Angeklagte entschuldigt sich

Ein schöner Sommertag am See endet für einen 15-Jährigen tödlich. Eine junge Frau soll ihn im Streit erstochen haben. Wie kam es dazu?
Eine wegen Mordes an einem 15-Jährigen angeklagte junge Frau hat sich vor Gericht bei der Mutter des Opfers für die Tat entschuldigt. „Es tut mir leid“, sagte die 19-Jährige am ersten Prozesstag vor dem Landgericht in Ansbach. Die Staatsanwaltschaft wirft der Deutschen vor, den Jugendlichen bei einem Streit an einer Bushaltestelle in der Nähe des Brombachsees in Mittelfranken mit einem Taschenmesser erstochen zu haben.