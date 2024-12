Anrufe mit der Vorwahl +31: Was steckt dahinter?

1 Achtung: Bei den Anrufen sollten Sie vorsichtig sein. Foto: UnImages / shutterstock.com

Derzeit häufen sich Anrufe mit unbekannten Nummern mit der Vorwahl +31. Was hat es mit den Anrufen auf sich und woher kommen sie? Wir klären auf.











Link kopiert



In den letzten Wochen berichten immer mehr Menschen in Deutschland über Anrufe von unbekannten Nummern mit der Vorwahl +31. Diese Vorwahl gehört zu den Niederlanden. Doch nicht immer steckt ein echter Anrufer aus dem Nachbarland dahinter. Oft handelt es sich um Betrugsmaschen, bei denen Kriminelle aus dem Ausland versuchen, ahnungslose Menschen in die Falle zu locken.