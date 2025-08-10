Anruf am Tag ihrer Scheidung: Donald Trump wollte anscheinend diesen Harry Potter-Star daten

Emma Thompson enthüllt eine pikante Anekdote: Donald Trump soll sie 1998 telefonisch zu einem Date eingeladen haben - ausgerechnet am Tag ihrer Scheidung. Die "Harry Potter"-Darstellerin lehnte ab.
Es ist eine Geschichte, die Hollywood nicht hätte besser erfinden können: Donald Trump (79) ruft Emma Thompson (66) an und lädt sie zum Dinner ein - ausgerechnet an dem Tag, als ihre Scheidung rechtskräftig wird. Die britische Schauspielerin hat diese pikante Anekdote laut "The Telegraph" jetzt beim Locarno Film Festival in der Schweiz preisgegeben.