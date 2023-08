7 Wacken muss dieses Jahr ausfallen: Bettina, Anton und Lina Kurzer (von links) sind enttäuscht, können den Anreisestopp aber verstehen. Foto: Simon Granville

Die Kurzers hatten schon gepackt und wollten in den hohen Norden aufbrechen. Dann kommt am Montag die Nachricht der Festival-Veranstalter: Fans sollen aufgrund des Wetters nicht anreisen. Eine Enttäuschung, besonders für Sohn Anton.









Der weiße SUV steht noch am Mittwochnachmittag im Hof vor dem Haus. Der Kofferraum: bis unters Dach vollgepackt. Zelt, Isomatten, Wasser-Sixpacks und noch vieles mehr. Die Kurzers haben Routine in Sachen Heavy-Metal-Festivals und wissen genau, was sie alles mitnehmen müssen. Nur wird die Leonberger Familie in diesem Jahr zumindest in Wacken nichts davon brauchen.