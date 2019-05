So fahren die Fußballfans am besten zum Relegationsspiel

1 Ob’s für den VfB auf dem Rasen wird? Man wird sehen. Aber ganz sicher wird es für die Fans bei der Anreise zum Stadion eng. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Die Integrierte Verkehrsleitzentrale erwartet für diesen Donnerstag, 23. Mai, rund um den Neckarpark starke Verkehrsbehinderungen. Verkehrsteilnehmer, die nicht zu den Veranstaltungen wollen, sollten den Bereich meiden.

Stuttgart - Die Fans aus Berlin kommen zwar im Zug, aber das hat auch für den Autoverkehr Folgen: In der Mercedes-Benz-Arena findet an diesem Donnerstag, 23. Mai 2019, 20.30 Uhr, das Relegationsspiel des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Union Berlin statt. Die Gästefans werden mit einem Sonderzug anreisen, der im Bahnhof Untertürkheim halt. Nach Ankunft der Gästefans in Untertürkheim werden diese über die Benzstraße zur Mercedes-Benz Arena geleitet. Hierzu muss die Benzstraße zwischen der Mercedesstraße und dem Karl-Benz-Platz kurzzeitig in beiden Richtungen gesperrt werden. Die B-14-Anschlussstelle wird dann jeweils in beiden Richtungen gesperrt. Während der Sperrung können die Parkplätze P2 bis P7 nicht angefahren werden.

Auch die Handballer spielen

Während der Anfahrt zum VfB-Spiel und zum Handballspiel des TVB 1898 Stuttgart gegen SG Flensburg-Handewitt kann es deshalb zu Behinderungen kommen. Autofahrer werden gebeten, das Leitsystem Neckarpark und die Rundfunkdurchsagen zu beachten.

Am besten mit Bus und Bahn kommen

Die Integrierte Verkehrsleitzentrale empfiehlt daher allen Besuchern, öffentliche Verkehrsmittel und P+R-Angebote zu nutzen sowie rechtzeitig anzureisen. Für das Fußballspiel und das Handballspiel gilt die Eintrittskarte als Fahrkarte in allen VVS-Verkehrsmitteln im gesamten Verbundgebiet. Die Stadtbahnlinie U11 verkehrt von 17.35 Uhr alle 15 Minuten und in der Zeit von 18.05 Uhr bis circa 20.25 Uhr mindestens alle acht Minuten zwischen der Innenstadt und der Haltestelle Neckarpark (Stadion).

Nach dem Ende der Veranstaltungen stehen Stadtbahnen der Linie U11 zur Rückfahrt bereit. Darüber hinaus fahren die S-Bahn-Linien S1, S2 und S3 zu Beginn der Veranstaltungen mindestens alle fünf Minuten ab Hauptbahnhof nach Bad Cannstatt.