Anreise zum Cannstatter Wasen: So kommen Besucher gut zum Stuttgarter Frühlingsfest

Vom 18. April bis 10. Mai lockt das Frühlingsfest Millionen Besucher auf den Wasen. Der Veranstalter empfiehlt die Anreise mit Bus und Bahn, trotz Einschränkungen ab dem 5. Mai.
Vom 18. April bis zum 10. Mai wird das 86. Stuttgarter Frühlingsfest voraussichtlich wieder rund zwei Millionen Besucher auf den Cannstatter Wasen locken. Die städtische Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart rät davon ab, mit dem Auto anzureisen – und empfiehlt wie schon in den Vorjahren einmal mehr öffentliche Verkehrsmittel.