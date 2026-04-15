Anreise zum Cannstatter Wasen: So kommen Besucher gut zum Stuttgarter Frühlingsfest

Vom 18. April bis 10. Mai lockt das Frühlingsfest Millionen Besucher auf den Wasen. Der Veranstalter empfiehlt die Anreise mit Bus und Bahn, trotz Einschränkungen ab dem 5. Mai.

Vom 18. April bis zum 10. Mai wird das 86. Stuttgarter Frühlingsfest voraussichtlich wieder rund zwei Millionen Besucher auf den Cannstatter Wasen locken. Die städtische Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart rät davon ab, mit dem Auto anzureisen – und empfiehlt wie schon in den Vorjahren einmal mehr öffentliche Verkehrsmittel.

„Der Cannstatter Wasen ist gut an Bus und Bahn angebunden – und auch barrierefrei erreichbar“, heißt es auf der Frühlingsfest-Homepage. Um nach dem Feiern sicher nach Hause zu kommen, rät der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) Wasen-Besuchern, die Stadtbahnlinien U1, U2 oder U13 bis zur Haltestelle Mercedesstraße zu nehmen. An Wochenenden und am 1. Mai fährt zudem die Sonderlinie U11 die Haltestellen Cannstatter Wasen und Neckarpark (Stadion) an. Dort hält unter der Woche nachmittags die U19.

S-Bahnen fahren im Halbstundentakt

Eine Alternative zur Stadtbahn stellt die S-Bahn dar. Die Linien S1, S2 und S3 fahren auch abends überwiegend mit Langzügen zum Bahnhof Bad Cannstatt. Für den Ausbau zum zukünftig digitalen Zugverkehr in der Region Stuttgart finden vom 5. bis 11. Mai erneut Arbeiten im Bereich von Untertürkheim statt. Zwischen Stuttgart und Esslingen (Neckar) wird der gesamte Zugverkehr über die S-Bahn-Gleise umgeleitet. Die Linien S1, S2 und S3 fahren in diesem Zeitraum daher durchgängig im Halbstundentakt. Außerdem kommt es wegen Instandhaltungsmaßnahmen und kleinerer Bauarbeiten im Spätverkehr an verschiedenen Tagen zu Fahrplanabweichungen. Der VVS empfiehlt seinen Fahrgästen vor der Fahrt den Blick in die Fahrplanauskunft.

Auch im Regionalverkehr zwischen Stuttgart und Plochingen kommt es daher zu kleineren Einschränkungen. Dennoch ist sowohl mit dem Regional- als auch mit dem Metropolexpress die Anreise zum Frühlingsfest möglich. Vom Bahnhof Bad Cannstatt bis zum Wasen sind es wenige Gehminuten. Der Weg ist ausgeschildert, man kann aber auch einfach der Menge folgen.

Drei VfB-Spiele während des Frühlingsfests

Festbesucher aus dem Stuttgarter Osten können auch die Busse der Linie 45 nehmen. Sie fahren direkt den Neckarpark an. Sollte das Verkehrsaufkommen zu groß sein, drehen sie jedoch schon auf Höhe des Gaskessels an der Haltestelle Schlachthof um. Von dort ist der Wasen aber ebenfalls in Fußnähe. Dies könnte bei drei Spielen des VfB Stuttgarts der Fall sein: Am Donnerstag, 23. April, empfangen die Schwaben um 20.45 Uhr im DFB-Pokal den SC Freiburg, am Sonntag, 26. April, sowie am Samstag, 9. Mai, geht es in der Bundesliga jeweils um 15.30 Uhr gegen Werder Bremen beziehungsweise Bayer Leverkusen. Rund um die drei Begegnungen ist auch mit vollen Stadtbahnen und S-Bahnen zu rechnen.

Wer sich doch fürs Auto entscheidet, muss fürs Parken am Festgelände acht Euro bezahlen, an Familientagen sechs. Die Zahl der Stellplätze ist jedoch begrenzt. Sollte P10 voll sein, ist es nicht zu empfehlen, in den angrenzenden Wohngebieten auf Parkplatzsuche zu gehen. Die städtische Verkehrsüberwachung kontrolliert dort das geltende Verbot regelmäßig. Auch den Parkplatz des Toom-Baumarkts in der Daimlerstraße sollten Wasen-Besucher nicht ansteuern. Dort werden Fahrzeuge abgeschleppt.

VVS-Aktionen

Gratis-Maß

Am Montag, 20. April, erhalten Besucher des Frühlingsfests mit tagesaktuellem VVS-Ticket, Deutschland-Ticket oder Deutschland-Ticket JugendBW bei allen teilnehmenden Schaustellern, Fahrgeschäften und Imbissständen Ermäßigungen. Bei der VVS-Hocketse im Göckelesmaier-Festzelt bekommen alle Abo- und Jahreskarten-Inhaber bei Vorlage des Tickets am Counter eine Maß Bier oder ein Softdrink umsonst. Wer ein anderes VVS-Ticket hat, bekommt die Maß für die Hälfte.

Schwaben-Sonntage

Wer sonntags in die Almhütte Royal kommt und ein gültiges VVS-Ticket an der Außenbar vorzeigt, bekommt kostenlos ein kleines Bier oder ein alkoholfreies Getränk (0,2 Liter).