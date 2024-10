Anreise nach Düsseldorf: Polizeieinsatz im Zug mit HSV-Fans

1 Zwischenfall mit HSV-Fans (Symbolbild) Foto: dpa/Swen Pförtner

Etwa 370 Fans des HSV sind in einem Polizeieinsatz in einem Zug in der Nähe von Bremen verwickelt. Die Maßnahmen dauern zu lange, die Anhänger verzichten auf die Reise zum Topspiel nach Düsseldorf.











Bei der Anreise mit der Bahn zum Zweitliga-Topspiel bei Fortuna Düsseldorf ist es zu einem Zwischenfall mit Fußball-Fans des Hamburger SV gekommen. Nach Angaben der Bundespolizeiinspektion Bremen hatte es in einem Regionalzug kurz nach der Abfahrt vom Bahnhof in Bremen eine Auseinandersetzung gegeben. Der Zug wurde in Kirchweyhe gestoppt. Es kam zu Verspätungen im Bahnverkehr von Bremen. Insgesamt dauerte der Einsatz drei Stunden.