Anouk : Peter Maffays neues Musical feiert Weltpremiere

30 Jahre nach "Tabaluga" bringt Peter Maffay ein neues Musical heraus. Am 3. November feierte "Anouk" in Hannover Weltpremiere. Der Musiker wurde von seiner gleichnamigen Tochter zu dem Stück für Kinder inspiriert.

Peter Maffay (75) hat in Hannover die Weltpremiere seines neuen Kindermusicals "Anouk" gefeiert. Das Stück basiert auf der gleichnamigen Kinderbuchreihe, die in Zusammenarbeit mit seiner Frau Hendrikje Balsmeyer (37) entstanden ist. Inspiriert wurde die Geschichte von ihrer gemeinsamen Tochter Anouk, die am 1. November ihren sechsten Geburtstag feierte.

Bei der Premiere im GOP-Theater am 3. November saß das Paar in der ersten Reihe. "Ich bin einfach platt. Ich habe minutenlang gelacht und war so gerührt von dem, was auf der Bühne passiert. Ich bin wirklich überrascht von der Leistung, die hier erbracht wird", freute sich der Sänger nach der Aufführung im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung.

Zu den weiteren Gästen der Premiere gehörte auch Musikerkollege Johannes Oerding (42), der den Titelsong mitgeschrieben hat und eng mit Maffay und Balsmeyer befreundet ist.

"Moderner" als Tabaluga

Für Peter Maffay ist "Anouk" sein zweites Musical. In den 80er-Jahren feierte er mit seinem Rockstück "Tabaluga" riesige Erfolge, die Abenteuer des kleinen Drachen begeistern noch heute. "Anouk" habe Parallelen zu dieser Geschichte, sei aber näher an der Realität, so der Musiker im Gespräch mit dem NDR. "'Anouk' ist sehr viel zeitgemäßer und moderner", betonte Maffay. Er selbst habe sich bei der Entwicklung der Texte und Lieder eher im Hintergrund gehalten und nur Vorschläge sowie Anregungen eingebracht, wenn seine Meinung gewünscht war.

"Anouk" erzählt die Abenteuer eines liebenswerten Mädchens, das durch eine geheime Tür in ihrem Zimmer in eine Welt voller Fantasie eintaucht. Bis Januar 2025 wird das Kindermusical noch in Hannover zu sehen sein, dann geht es auf Tournee durch verschiedene Städte.