Wo kann man Anora streamen? - Alle Optionen

Mit Anora hat Regisseur Sean Baker einmal mehr bewiesen, dass er zu den spannendsten Stimmen des amerikanischen Independent-Kinos gehört. Der Film wurde bei den 97. Academy Awards gleich mit fünf Oscars ausgezeichnet – darunter für Bester Film, Beste Regie und Beste Hauptdarstellerin. Damit zählt Anora zu den großen Gewinnern des Jahres und hat die Aufmerksamkeit von Filmfans weltweit auf sich gezogen.

Wo kann man Anora streamen?

Hier können Sie den Oscar-prämierten Film streamen, kaufen oder leihen:

Worum geht es in Anora?

Anora erzählt die Geschichte von Anora, einer jungen Stripperin aus Brooklyn, die sich mit wechselnden Kunden und Gelegenheitsjobs durchs Leben schlägt. Eines Abends begegnet sie Vladimir, dem Sohn eines mächtigen russischen Oligarchen, der auf der Suche nach Ablenkung durch die Straßen von New York zieht. Was als kurze Affäre beginnt, endet in einer spontanen Hochzeit in Las Vegas.

Doch die euphorische Romanze hält nicht lange – als Vladimirs Familie von der Eheschließung erfährt, setzt sie alles daran, die Verbindung aufzulösen. Anora findet sich plötzlich zwischen den Fronten einer übermächtigen Familie und den Vorurteilen gegenüber ihrer eigenen Herkunft und Arbeit wieder. Der Film zeichnet dabei nicht nur ein intimes Porträt einer jungen Frau, sondern wirft auch einen scharfen Blick auf Klassismus, kulturelle Konflikte und den Preis des amerikanischen Traums.

Mit seinem dokumentarisch-realistischen Stil gelingt es Sean Baker, die rohe Energie von New Yorks Straßen einzufangen – und gleichzeitig die emotionale Tiefe seiner Hauptfigur zu ergründen. Mikey Madison, die für ihre Rolle als Anora mit dem Oscar als Beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde, liefert eine nuancierte, bewegende Performance, die Kritiker und Publikum gleichermaßen begeisterte.

Ein Triumph bei den Oscars 2025

Bei den 97. Academy Awards konnte Anora insgesamt fünf Oscars mit nach Hause nehmen:

Bester Film

Beste Regie (Sean Baker)

Bestes Originaldrehbuch (Sean Baker)

Bester Schnitt (Sean Baker)

Beste Hauptdarstellerin (Mikey Madison)

Dieser beeindruckende Erfolg unterstreicht nicht nur die künstlerische Qualität des Films, sondern macht Anora auch zu einem der meistdiskutierten Werke des Jahres.