Sexsucht in Stuttgart: Quälende Lüsternheit – „Ich war süchtig nach Berührungen“

Pornosucht, exzessive Masturbation, viele Sexkontakte ohne Bindung: Eine Frau und zwei Männer der Anonymen Sexaholiker Stuttgart erzählen von ihrer Sexsucht.
Rein äußerlich war ihr Leben geregelt: Akademikerfamilie, in der Schule lernt das Mädchen leicht, Studium, Lehramt – da läuft sie durch. Doch die Trennung der Eltern, der Auszug der Mutter mit den drei Kindern aus dem vertrauten Heim ist ein Schock. Damals ist Paula vier Jahre alt. Jetzt nur nichts falsch machen. „Ich hatte totale Angst, meine Mutter auch noch zu verlieren“, sagt sie heute. Brav sein, lernen, nicht aus der Reihe tanzen. Wenigstens nach außen kriegt sie das alles hin.