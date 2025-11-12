Erstmals wagt sich die beliebte Aufbaustrategiereihe Anno ins alte Rom. Ob die bewährte Formel auch in der Spätantike funktioniert?
Mit „Anno 117: Pax Romana“ ist der neueste Teil der beliebten Strategiespielreihe aus der deutschen Spieleschmiede Ubisoft Blue Byte erschienen und entführt digitale Städtebauer erstmals ins alte Rom. Damit begibt sich die Serie zwar in eine neue Epoche. An der bewährten Spielformel, die 1998 mit „Anno 1602“ eingeführt wurde und aus dem cleveren Platzieren von Gebäuden für effektive Lieferketten besteht, haben die Entwickler aber wenig geändert – wenn auch einige Neuerungen dafür sorgen, dass sich „Anno 117: Pax Romana“ auch abseits des Settings selbst für Serienveteranen nicht wie ein reiner Neuaufguss anfühlt.