Annina Semmelhaack, Jens Hilbert und Co.: Woher kennt man noch mal die Promis aus Kampf der Realitystars?

Beim "Kampf der Realitystars" wird ab dem 7. Mai (mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLzwei oder vorab via RTL+) ermittelt, wer der "Realitystar 2025" ist. Dabei sollte es sich also eigentlich um die Crème de la Crème der deutschen Reality-Branche handeln - oder? Während Martin Semmelrogge (69) oder Anouschka Renzi (60) jedem eingefleischten Trash-Fan ein Begriff sein sollten, sind einige der 22 Promis im Cast auch dieses Jahr wieder eher unbekannt.

"Promi Big Brother"-Sieger Jens Hilbert

Dazu zählt bei der jungen Generation vermutlich Jens Hilbert (47). Der gelernte Friseur wurde Mitte der 2000er-Jahre als "Haarentfernungs-King" bekannt und mischte mit seinen "Hairfree"-Instituten die Beauty-Branche ordentlich auf. Schnell folgte der Aufstieg in die High Society - inklusive eigenem Erfolgsbuch und ersten TV-Abenteuern. Seinen bislang größten Triumph feierte Jens 2017 mit dem Sieg bei "Promi Big Brother". Danach wirbelte er noch kurz übers Eis bei "Dancing on Ice", musste allerdings als erster Kandidat gehen. Zuletzt zeigte er sich 2020 in "Prominent und obdachlos" von einer neuen Seite. Jetzt will er beim "Kampf der Realitystars" groß angreifen - und seine rund 33.000 Instagram-Fans fiebern mit.

Dokusoap-Star Daymian Weiß

Daymian Weiß (20) ist der jüngste Kandidat der diesjährigen Staffel. Bekannt wurde er als ältestes Kind der "Weissens" - nicht zu verwechseln mit den Geissens, aber ebenfalls eine schillernde RTLzwei-Familie. Ursprünglich begleitete "Goodbye Deutschland" ihn, seine Eltern und seine fünf Geschwister beim Auswandern von Berlin auf Zypern. Im November 2024 startete dann die Dokusoap "Willkommen bei Familie Weiß", die die Großfamilie im Alltag zeigt. Im selben Jahr wagte Daymian auch alleine den Schritt vor die Kamera und wurde Kandidat bei "Germany Shore". Dort bandelte er mit Walentina Doronina an - der Ex-Verlobten von Can Kaplan, der ebenfalls bei "Kampf der Realitystars" zu sehen sein wird. Im Netz folgen Daymian zum Staffelstart rund 99.000 Menschen.

"Fame Fighting"-Kämpferin Hati Suarez

Eine Vergangenheit mit Walentina Doronina hat auch Hati Suarez (24) - und genau das machte sie bekannt. 2020 war sie kurz bei "Köln 50667" zu sehen, anschließend nahm sie zwei Jahre in Folge an "Germany Shore" teil. Dort lernte sie Walentina kennen und wurde zu ihrer Erzfeindin. 2024 stiegen die beiden deshalb beim "Fame Fighting" in den Ring. Mit dieser Krawall-Karriere konnte sie bisher 41.000 Insta-Fans gewinnen.

Ex-Pornodarstellerin und Politikerin Annina Semmelhaack

Annina Semmelhaack (46), auch bekannt als Annina Ucatis, bringt es auf über 100.000 Follower mehr - dabei war sie jahrelang nicht im TV präsent. Ihre beeindruckend abwechslungsreiche Karriere startete sie 2007 als Pornodarstellerin, und machte dann als "Promi-Luder" Schlagzeilen. Es folgten Auftritte bei "Big Brother", Versuche als Partysängerin und als Immobilienmaklerin. Dann wurde es zehn Jahre ruhig um Annina - bis sie 2023 als Politikerin an der Seite von FDP-Mann Hagen Reinhold überraschte. Sie saß sogar kurzzeitig in der Stadtverordnetenversammlung von Elmshorn und im Kreistag Pinneberg. Inzwischen ist schon wieder Schluss mit der Politik - "Kampf der Realitystars" soll Anninas Rückkehr im TV sein.

US-Model Shawne Fielding-Williams

Shawne Fielding-Williams (55) bringt internationalen Flair in die Sala. Die gebürtige Texanerin begann ihre Karriere in den USA als Model. Nach Europa brachte sie ihre Beziehung mit dem damaligen Schweizer Botschafter in Deutschland, Thomas Borer. Ihr Reality-TV-Debüt feierte sie aber erst 2018: Mit ihrem damaligen Partner David Schöpf nahm sie am "Sommerhaus der Stars" teil und belegte den zweiten Platz. In ihrer zweiten Show soll es mit dem Sieg klappen. Aktuell folgen ihr circa 6.800 Menschen auf Instagram.

"taff"-Legende Pinar Sevim

Weniger Follower hat mit 4.600 nur Kandidatin Pinar Sevim (39). Legendär wurde sie 2008 als Teil des Duos "Mimi & Pinar" in der ProSieben-Sendung "taff". Dort wurde sie mit ihrer unverkennbaren Art zwei Jahre lang bei Aktionen wie dem Führerschein oder der Nasen-OP begleitet. Nach dem Ende des Duos zog sich Pinar aus der Öffentlichkeit zurück und arbeitete zehn Jahre lang in einer Bäckerei. Jetzt will sie wieder im TV Fuß fassen - allerdings ist die 39-Jährige sich ihrer Berühmtheit selbst nicht sicher. "Ich habe Angst, ob die Zuschauer überhaupt wissen, wer ich bin", gestand sie im Interview mit RTLzwei.