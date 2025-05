Zwischen dem ehemaligen "Schwiegertochter gesucht"-Teilnehmer Ingo Peters und seiner Frau Annika Peters soll es aus und vorbei sein. Auf Instagram behauptete Ingo Peters, dass seine Noch-Ehefrau ihn per WhatsApp-Nachricht verlassen habe.

Die traurige Nachricht teilte Ingo Peters am späten Samstagabend mit seinen Followerinnen und Followern, wie Screenshots von "RTL" zeigen. Darin schrieb er, "dass es Aus ist mit mir und Annika" und stellte klar: "Es ist kein Scherz oder so." Auch seine Gefühle teilte er mit: Er brauche nun erstmal ein paar Tage für sich, heißt weiter, "ich könnte heulen, ich könnte sauer sein, ich könnte alles. Sie hat keine Gefühle mehr für mich, mehr möchte ich jetzt mal nicht sagen".

Am Sonntag teilte Ingo Peters erneut seine Gedanken zur Trennung auf Social Media, diesmal markierte er seine Ex-Partnerin auch in dem Post. Er hätte kaum geschlafen und viel nachgedacht, heißt es da. "Wirft man sechs Jahre Beziehung und zwei Jahre Ehe einfach so weg, ohne mal darüber zu reden?", fragt Ingo Peters. Im fortlaufenden Text schreibt er sich den Frust von der Seele und zählt auf, was er für seine Liebste alles getan hatte und nennt insbesondere gesundheitliche Themen.

Ihr Profilbild zeigt sie mit einem anderen Mann

Schließlich fragt er: "... und dann bekomme ich nur über WhatsApp geschrieben, dass es aus ist? Und du direkt einen Neuen hast, habe ich das alles verdient? Was habe ich falsch gemacht?" Wie das Profilbild von Annika Peters zeigt, scheint es tatsächlich einen anderen Mann in ihrem Leben zu geben - ein bisher Unbekannter küsst sie auf dem Foto auf die Wange.

Ingo Peters hatte im Jahr 2013 erstmals an der RTL-Doku-Soap "Schwiegertochter gesucht" (2007-2024) teilgenommen. Annika und Ingo Peters lernten sich 2018 über Instagram kennen, verheiratet sind sie seit 2022.