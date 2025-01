Annika Ernst : Bergdoktor-Schauspielerin zieht im Playboy blank

Mit ihrem "Playboy"-Shooting will "Der Bergdoktor"-Star Annika Ernst ein Zeichen setzen. Die 42-Jährige möchte andere Frauen dazu ermutigen, stolz auf sich und ihre Leistungen zu sein.

Annika Ernst (42) ziert die Februar-Ausgabe des Magazins "Playboy". Die Schauspielerin, die in der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" seit 2021 Chirurgin Dr. Johanna Rüdiger verkörpert, zeigt sich in der nächsten Ausgabe von ihrer sinnlichen Seite - und verbindet damit eine klare Botschaft. "Ich wünsche mir, dass Frauen öfter stolz auf sich sind", erklärt sie im Interview dazu.

"Es war so besonders, weil ich mich als Frau in diesen zwei Tagen Shooting einfach feiern lassen durfte", sagt Ernst. Sie habe das Gefühl, dass die Gesellschaft so bescheiden sei, "dass man gar nicht stolz auf sich sein darf. Vor allem, wenn man eine Frau ist".

Kampf gegen typisch weibliche Bescheidenheit

Die Schauspielerin kritisiert, dass sich viele Frauen unter Wert verkaufen: "Wir machen uns kleiner, als wir sind. Oder, noch schlimmer, sagen gar nichts und hoffen, dass uns jemand bemerkt." Oft würden Frauen ihren Erfolg relativieren, indem sie ihn auf Glück zurückführen - sei es beim beruflichen Erfolg oder bei Komplimenten zum Aussehen.

Sie selbst habe erst spät gelernt, stolz auf sich zu sein. "So richtig gelernt, stolz auf mich zu sein, habe ich aber erst, als ich Mutter geworden bin", verrät Ernst. Ihre Tochter sei auch der Grund gewesen, warum sie mit dem Sport angefangen habe. "Ich war früher total unsportlich. Aber ich wollte ihr vorleben, dass man alles schaffen kann, wenn man sich anstrengt."

Unterstützung von der Familie

Den Reaktionen auf ihre "Playboy"-Fotos sieht Ernst gelassen entgegen. "Menschen, die mir nahestehen, werden sie feiern", ist die gebürtige Schleswigerin sich sicher. Auch ihr Ehemann, der österreichische Marketingexperte Robert Wagner, und ihre 17-jährige Tochter Luna stehen hinter ihrer Entscheidung. "Beim Shooting konnte ich genau so sein, wie ich bin", betont die Schauspielerin.

"Ich würde mich eher als lässigen und coolen Typ Frau beschreiben. Nun ging es zum ersten Mal darum, bei einem Foto-Shooting auch meine erotisch-sinnliche Seite zu entdecken", erzählt Ernst weiter. Diese neue Erfahrung habe sie nachhaltig beeindruckt: "Ich bin noch Tage nach dem Shooting wie auf Wolken gegangen."

Die Februar-Ausgabe des "Playboy" mit Annika Ernst erscheint am 9. Januar. Weitere Motive exklusiv nur unter: https://www.playboy.de/coverstars/annika-ernst-februar-2025.