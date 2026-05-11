Annette Dittert im Gespräch: „London und ich – das ist wie eine alte Ehe, man mag sich“

Von Gardening bis „stiff upper lip“: Annette Dittert, ARD-Ikone , verrät, welche Eigenheiten sie auf der Insel gelernt hat. Auch über die berühmte Gelassenheit.
Am anderen Bildschirm sitzt Annette Dittert auf ihrem Boot, der Emilia. Dittert hat über Jahre hinweg unser Bild von Großbritannien geprägt. Als langjährige ARD-Korrespondentin und mittlerweile britische Staatsbürgerin kennt sie die Insel wie kaum eine andere. Im Gespräch teilt sie ihre sehr persönlichen Eindrücke: von der anhaltenden Brexit-Debatte über die Zukunft der Monarchie bis hin zur besonderen Gelassenheit der Briten, die sie selbst angenommen hat.