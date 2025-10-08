Nach ihrer fast zweijährigen "Bohème"-Tour zieht es Sängerin Annett Louisan schnell wieder auf die Bühne zurück: Im kommenden Jahr wird sie "mit einem komplett neuen Bühnenprogramm auftreten", wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Annett Louisan (48) geht wieder auf Tour. 2024 feierte das Debütalbum "Bohème" der Sängerin sein 20-jähriges Jubiläum. Im September 2026 endet die gleichnamige Tournee mit sieben abschließenden Konzerten. Doch nur wenig später geht es schon wieder weiter: Im Oktober kehrt Louisan "mit einem gänzlich neuen Bühnenprogramm" zurück, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Demnach wird die 48-Jährige ab Mitte Oktober mit ihrer neuen "Sehnsucht"-Tour zu sehen sein. "Fans der charismatischen Künstlerin dürfen sich auf neue Songs, aber natürlich auch die altbekannten Hits, freuen", heißt es in der Mitteilung.

Über ihr neues Programm sagt Louisan selbst: "Sehnsucht ist nicht nur ein Gefühl, sondern eine ganze Palette von Gefühlen, Wünschen und Träumen, die sich mit unseren Erinnerungen vermischen. Egal, wo ich bin - ob in Paris, New York oder Osnabrück - wenn das Licht im Saal ausgeht und die Scheinwerfer auf der Bühne erstrahlen, dann bin ich an meinem ganz persönlichen Sehnsuchtsort - und dorthin möchte ich die Menschen mitnehmen."

Tour beginnt im Oktober 2026

Der Auftakt der "Sehnsucht"-Tour ist für den 14. Oktober 2026 in Chemnitz geplant. Danach führt Annett Louisan ihre Konzertreise durch zahlreiche Städte in Deutschland sowie in die Schweiz und nach Österreich. So tritt sie am 16. November in Zürich auf, am 22. und 23. November in Wien und Linz. Das Finale der Tour findet am 24. November 2026 in Graz statt.

Der exklusive Ticketverkauf hat bereits am 8. Oktober begonnen, ab dem 10. Oktober sind Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.