Annett Louisan (48) geht wieder auf Tour. 2024 feierte das Debütalbum "Bohème" der Sängerin sein 20-jähriges Jubiläum. Im September 2026 endet die gleichnamige Tournee mit sieben abschließenden Konzerten. Doch nur wenig später geht es schon wieder weiter: Im Oktober kehrt Louisan "mit einem gänzlich neuen Bühnenprogramm" zurück, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.