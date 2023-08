So war’s bei AnnenMayKantereit auf dem Wasen

Konzert in Stuttgart

18 Henning May beim Konzert auf dem Wasen Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Die Band AnnenMayKantereit ist am Samstag vor 25 000 Zuschauern auf dem Cannstatter Wasen aufgetreten. Wie war’s? Und welche Songs hat sie gespielt?









„Das ist unser größtes eigenes Konzert eher!“ Henning May ist glücklich, und das Stuttgarter Publikum ist es auch. Mit ihrem knuffigen Chansonpop haben AnnenMayKantereit am Samstagabend den Wasen ausverkauft. 25000 Besucher lockt das aus Köln stammende Trio trotz des unberechenbaren Wetters an.