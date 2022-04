1 Anne Will lädt am Sonntag um 21.45 Uhr in der ARD wieder zum Talk ein. (Archivbild) Foto: imago images/POP-EYE/POP-EYE/Bugge via www.imago-images.de

Am Sonntag, 3. April, empfängt Anne Will in ihrer Polit-Talkshow im Ersten wieder fünf Gäste. Um wen es sich dabei handelt und was zur Diskussion steht, erfahren Sie hier.















Link kopiert

Bei Anne Will dreht sich auch am Sonntagabend ab 21.45 Uhr wieder alles um den Ukraine-Krieg, der seit mehr als fünf Wochen andauert. Dieses Mal steht der Streit um russisches Öl und Gas im Zentrum der Diskussionen.

Über dieses Thema diskutiert Anne Will unter dem Motto: „Streit um russisches Öl und Gas - Soll Deutschland den Import sofort stoppen?“

Gäste und zentrale Fragen

Dazu hat die Moderatorin folgende Gäste eingeladen:

• Lars Klingbeil (SPD), Parteivorsitzender

• Markus Söder (CSU), Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern

• Veronika Grimm, Wirtschaftswissenschaftlerin, Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung

• Marieluise Beck (Bündnis 90/Die Grünen), Zentrum Liberale Moderne, Parlamentarische Staatssekretärin a.D.

• Robin Alexander, Stellvertretender Chefredakteur der „Welt“

Bei der Diskussion stehen folgende Fragen im Mittelpunkt: „Ob Deutschland einen sofortigen Lieferstopp für Gas, Öl und Kohle aus Russland verkraften könnte – darüber gehen in Politik, Wissenschaft und Wirtschaft die Meinungen auseinander. Bundeskanzler Olaf Scholz warnte am vergangenen Sonntagabend: „Wenn von einem Tag auf den anderen diese Importe ausblieben, würde das dazu führen, dass ganze Industriezweige ihre Tätigkeit einstellen müssten.“ Ist dieses Szenario wahrscheinlich? Was bedeutet es, dass die Bundesregierung erstmals die Frühwarnstufe des „Notfallplan Gas“ ausgerufen hat? Und: Wie würde sich ein schnelles und vollständiges Energie-Embargo auf Putins Krieg auswirken?“