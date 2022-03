1 Anne Will lädt am Sonntag um 21.45 Uhr in der ARD wieder zum Talk ein. (Archivbild) Foto: imago images/POP-EYE/POP-EYE/Bugge via www.imago-images.de

Am Sonntag, 20. März, empfängt Anne Will in ihrer Polit-Talkshow im Ersten wieder fünf Gäste. Um wen es sich dabei handelt und was zur Diskussion steht, erfahren Sie hier.















Bei Anne Will dreht sich auch am Sonntagabend ab 21.45 Uhr wieder alles um den Ukraine-Krieg, der seit mehr als drei Wochen andauert. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wirft Deutschland vor, nicht genug getan zu haben, um den Angriff auf sein Land zu verhindern. In seiner Video-Ansprache im Deutschen Bundestag appellierte er an Kanzler Olaf Scholz: „Helfen Sie uns, diesen Krieg zu stoppen!“

Über dieses Thema diskutiert Anne Will am Sonntagabend ab 21.45 Uhr unter dem Motto: „Putins Angriff – Krieg ohne Ende?“

Gäste und zentrale Fragen

Dazu hat die Moderation folgende Gäste eingeladen:

Christine Lambrecht (SPD), Bundesministerin für Verteidigung

(SPD), Bundesministerin für Verteidigung Alexander Graf Lambsdorff (FDP), Stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag

(FDP), Stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag Stefanie Babst , Principal & Global Policy Advisor, Brooch Associates und langjährige Nato-Strategin

, Principal & Global Policy Advisor, Brooch Associates und langjährige Nato-Strategin Christoph Heusgen , Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz

, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz Marina Weisband, deutsch-ukrainische Publizistin

Bei der Diskussion stehen folgende Fragen im Mittelpunkt: Unternimmt die Bundesregierung genug, um Putin Einhalt zu gebieten? Welche Maßnahmen könnten Nato und Europäische Union noch ergreifen, um die Ukraine zu unterstützen? Und welche diplomatischen Lösungen sind denkbar, um den Krieg zu beenden?