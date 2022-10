1 Anne Will lädt am Sonntag um 21.45 Uhr in der ARD wieder zum Talk ein. Foto: IMAGO/Jürgen Heinrich

Am Sonntag, 2. Oktober, empfängt Anne Will in ihrer Polit-Talkshow im Ersten wieder mehrere Gäste. Um wen es sich dabei handelt und was zur Diskussion steht, erfahren Sie hier.















Bei der ARD-Talksendung „Anne Will“ geht es am Sonntagabend ab 21.45 Uhr wieder um die hohen Energiepreise in Deutschland.

Anne Will diskutiert mit ihren Gästen über dieses Thema unter dem Motto: „Milliardenschwerer „Doppel-Wumms“ gegen die Krise – Muss sich jetzt niemand mehr sorgen?“

Diese Gäste diskutieren zusammen

• Kevin Kühnert, Generalsekretär der SPD

• Christian Dürr, Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion

• Andreas Jung, energiepolitischer Sprecher der CDU/CSU und stellv. Vorsitzender der Bundestagsfraktion

• Sabine Werth, Gründerin und Ehrenvorsitzende der Berliner Tafel e.V.

• Antje Höning, Leiterin der Wirtschaftsredaktion Rheinische Post

Bei der Diskussion geht es unter anderem um die nun doch nicht kommende Gasumlage und die stattdessen geplante Strom- und Gaspreisbremse. 200 Milliarden Euro will die Bundesregierung dafür nutzen. Reicht der „Doppel-Wumms“, wie Bundeskanzler Olaf Scholz das neue Hilfspaket der Regierung bezeichnet, aus, um die Härten der Energiekrise abzufedern? Dabei ist noch nicht einmal klar, wie diese Gaspreisbremse genau funktionieren soll.