Anne Menden und Gustav Masurek: Pärchenpremiere auf dem roten Teppich

Auf das Liebesouting folgte nun das Red-Carpet-Debüt. Das feierten "GZSZ"-Star Anne Menden (39) und "Bachelorette"-Kandidat Gustav Masurek (35) bei einem Event in Berlin. Bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt als Paar in der Öffentlichkeit strahlten die beiden bis über beide Ohren. Und das aus gutem Grund, wie die Schauspielerin am Rande des roten Teppichs anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des privaten Rundfunks dem Sender "RTL" sagte.

"Also ich freue mich. Das ist natürlich schöner, sowas dann mit dem Partner dann auch zusammen zu erleben. Ich finde, bis jetzt macht er sich auch ganz gut", schwärmte sie von ihrem Partner, der in der Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (RTL), in der sie seit 2004 mitspielt, bereits eine Gastrolle hatte - passenderweise spielte er ihren Flirt. "Er hat's schon echt ganz gut gemacht", lobt sie ihren Freund in dem Interview. Weitere Auftritte in der Serie seien "bis jetzt [...] nicht geplant, aber wir lassen uns überraschen", so Menden.

Liebesbestätigung via Social Media

Ende September hatten die beiden ihre Liebe öffentlich gemacht. Auf Instagram teilten die Schauspielerin und der Reality-TV-Teilnehmer mehrere Beiträge, in denen sie als Paar zu sehen sind. Unter den romantischen Posts aus einem gemeinsamen Urlaub ist auch ein Video, in dem die beiden am Strand herumalbern. Die deutlichste Beziehungsbestätigung ist aber ein Clip, in dem Menden ihrem Partner in die Arme springt. "Mein Frieden und Glück", heißt es dazu in den Bildunterschriften.

Seither haben es weitere süße Pärchen-Pics auf ihre Instagram-Seite geschafft. Darunter eines aus Paris, das sie anlässlich ihres Geburtstags am 5. Oktober veröffentlichte. Dazu ihr liebevoller Kommentar: "Danke, Babe, dass du in meinem Leben bist."

Gustav Masurek wurde durch Teilnahmen an Datingshows wie "Die Bachelorette" und "Bachelor in Paradise" bekannt. Anne Menden verkörpert seit inzwischen 20 Jahren die Rolle der Emily Höfer in der RTL-Serie.