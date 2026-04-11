Anne Hathaway und Meryl Streep : Schauspielerinnen glänzen als ungleiches Duo

Romantik gegen coole Eleganz: Bei der Shanghaier Premiere von "Der Teufel trägt Prada 2" setzten die beiden Hauptdarstellerinnen Anne Hathaway und Meryl Streep auf modische Gegensätze.
20 Jahre nach dem Original kehren Miranda Priestly und Andy Sachs zurück - ihre Darstellerinnen feierten das Comeback nun auf dem roten Teppich in Shanghai. Anne Hathaway (43) und Meryl Streep (76), die bei der Premiere von "Der Teufel trägt Prada 2" in der chinesischen Metropole auftraten, hätten kaum unterschiedlichere Outfits wählen können. Das war wohl kein Zufall: Die Bildsprache ihrer Looks korrespondierte auffällig mit den Charakteren, die sie im Film verkörpern.