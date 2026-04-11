Anne Hathaway und Meryl Streep : Schauspielerinnen glänzen als ungleiches Duo

Romantik gegen coole Eleganz: Bei der Shanghaier Premiere von "Der Teufel trägt Prada 2" setzten die beiden Hauptdarstellerinnen Anne Hathaway und Meryl Streep auf modische Gegensätze.

20 Jahre nach dem Original kehren Miranda Priestly und Andy Sachs zurück - ihre Darstellerinnen feierten das Comeback nun auf dem roten Teppich in Shanghai. Anne Hathaway (43) und Meryl Streep (76), die bei der Premiere von "Der Teufel trägt Prada 2" in der chinesischen Metropole auftraten, hätten kaum unterschiedlichere Outfits wählen können. Das war wohl kein Zufall: Die Bildsprache ihrer Looks korrespondierte auffällig mit den Charakteren, die sie im Film verkörpern.

Meryl Streep setzt auf stilsichere Eleganz Hathaway, laut "WWD" von Stylistin Erin Walsh betreut, entschied sich für ein Kleid der chinesischen Designerin Susan Fang aus deren Herbst-2026-Ready-to-Wear-Kollektion. Das Besondere daran war der Stoff, der an Tüll erinnerte und je nach Lichteinfall zwischen zarten Pastelltönen in Blau und Rosa changiert - unter den Scheinwerfern des Teppichs allerdings fast weiß wirkte. Die Robe mit dünnen Perlen-Trägern endete knapp unterhalb der Knie und zauberte einen zarten und luftigen Look.

Dazu trug Hathaway transparente Heels von Gianvito Rossi. Als Schmuck wählte sie Ohrringe aus Weißgold und Diamanten von Bulgari - eine naheliegende Wahl, schließlich ist die Oscar-Preisträgerin ("Les Misérables") Markenbotschafterin des italienischen Schmuckhauses.

Einen anderen Weg ging Meryl Streep, gestylt von Micaela Erlanger. Sie trug ein Kleid aus der Herbst-2025-Kollektion von Saint Laurent. Das Stück in tiefem Blau überzeugte durch einen hohen Kragen, weit geschnittene Ärmel mit ausgestelltem Abschluss und schräg eingesetzte Hüfttaschen, die der Silhouette Struktur gaben. Ein schwarzer Gürtel setzte die Taille in Szene. Streep rundete den Miranda Priestly würdigen Look mit einer Brosche von Cindy Chao, schwarzen Strumpfhosen, spitzen Pumps und einer dunklen Sonnenbrille ab. Die beiden Schauspielerinnen zeigten sich bestens gelaunt vor den Fotografen und legten sogar ein Tänzchen hin, wie ein Instagram-Video von Hathaway zeigt.

Sequel folgt auf Kult-Klassiker von 2006

Die Shanghaier Veranstaltung war Teil einer internationalen Promotiontour für den mit Spannung erwarteten Nachfolger des 2006er Kinoerfolgs, der seinerseits auf dem gleichnamigen Roman von Lauren Weisberger basierte. Im Sequel schlüpfen Streep und Hathaway erneut in ihre Rollen als Miranda Priestly und Andy Sachs. Diesmal soll die Geschichte zeigen, wie Andy ihrer ehemaligen Chefin zur Seite steht, um bei der Modezeitschrift "Runway" eine Krise abzuwenden.

Neben Anne Hathaway und Meryl Streep sind auch Emily Blunt (43) und Stanley Tucci (65) knapp zwei Jahrzehnte nach dem Original wieder mit von der Partie. Zu den Neuzugängen gehören unter anderem Simone Ashley (31), Lucy Liu (57), Justin Theroux (54), Pauline Chalamet (34) und Kenneth Branagh (65). "Der Teufel trägt Prada 2" ist ab 30. April in den deutschen Kinos zu sehen.