Anne Hathaway: Star zieht weitere Hauptrolle an Land

1 Anne Hathaway hat eine neue Hauptrolle. Foto: Xavier Collin/Image Press Agency/ddp/Sipa USA

Anne Hathaway hat eine neue Hauptrolle ergattert: Sie soll neben Dave Bautista für eine Actionkomödie engagiert worden sein, die von wahren Begebenheiten inspiriert ist.











2025 dürfte für Anne Hathaway (42) ein ziemlich aufregendes Jahr werden: Die US-amerikanische Schauspielerin hat jetzt eine weitere Hauptrolle in einem Film an Land gezogen. Wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtet, soll Hathaway neben Dave Bautista (55) in einer noch unbetitelten Actionkomödie von Jonathan Tropper (54) zu sehen sein.