Schauspielerin setzt ihren Babybauch gekonnt in Szene

1 Anne Hathaway weiß, wie man einen Babybauch gekonnt in Szene setzt. Foto: imago images / ZUMA Press

Schauspielerin Anne Hathaway hat bei einem Auftritt auf dem roten Teppich stolz ihren Babybauch präsentiert. Sie setzte dabei auf ein figurbetontes Kleid mit raffinierten Cut-Outs.

Schauspielerin Anne Hathaway (36, "Ocean's 8") hat nach der Verkündung ihrer Schwangerschaft ihren ersten Auftritt auf dem roten Teppich absolviert. Der Hollywood-Star besuchte die Premiere des Broadway-Stücks "Sea Wall/The Life" und wählte dafür ein enganliegendes Kleid in Fuchsia-Pink. Ein Detail der Robe zog dabei alle Blicke auf sich.

Das hochgeschlossene, ärmellose Kleid von Brandon Maxwell sorgte mit Cut-Outs am Ausschnitt sowie an der rechten und linken Seite der Taille für einen extravaganten Schwangerschaftslook. Zu der Robe in Midi-Länge kombinierte Hathaway silberfarbene Riemchen-Sandaletten. Einen weiteren Farbtupfer setzte sie mit einer roten Clutch. Mit silbernen Ringen blieb die Schmuckauswahl der Schauspielerin dezent. Auch beim Make-up hielt sich die Bald-Mama zurück und ließ stattdessen den berühmten Baby-Glow für sich sprechen.

Die Schauspielerin erwartet mit Ehemann Adam Shulman (38), mit dem sie seit 2012 verheiratet ist, ihr zweites Kind. Sohn Jonathan kam 2016 zur Welt. Ihre zweite Schwangerschaft verkündete Hathaway Ende Juli via Instagram.