Anne Hathaway hat ihre zweite Schwangerschaft verkündet - und dabei verraten, dass sie Probleme hatte, wieder schwanger zu werden. Die Schauspielerin erklärt, warum ihr dieses Statement wichtig war.

Anne Hathaway (36, "Ocean's 8") postete jüngst ein Spiegel-Selfie mit besonderer Botschaft: Unter ihrem weißen Top war deutlich ein Babybauch zu erkennen. Die Schauspielerin erwartet mit Ehemann Adam Shulman (38), mit dem sie seit 2012 verheiratet ist, ihr zweites Kind. In dem Post sprach Hathaway auch über die Probleme, die sie hatte, überhaupt schwanger zu werden. Warum es ihr wichtig war, sich darüber zu äußern, erklärte sie nun in einem Interview mit "Entertainment Tonight" am Rande der Television Critics Association Summer Press Tour.

Es wird zu oft geschwiegen

Sie sei sehr glücklich über die Schwangerschaft und freue sich, dass sie ihrem dreijährigen Sohn Jonathan endlich ein Geschwisterchen schenken könne, so die Schauspielerin. Dass Hathaway zum zweiten Mal schwanger ist, ist für die Schauspielerin keine Selbstverständlichkeit, wie sie in ihrem Schwangerschafts-Post bereits erklärte. Allen, "die durch die Hölle der Unfruchtbarkeit und Empfängnis" gehen, schrieb Hathaway, wolle sie sagen, dass es bei ihren Schwangerschaften kein "leichter Weg" war: "Ich sende euch eine Extraportion Liebe!"

Im Interview mit "Entertainment Tonight" sagte Hathaway dazu: "Ich wusste, dass sich jemand durch meine Ankündigung verletzt fühlen könnte. Und es wäre nicht deren Schuld, man fühlt sich eben so, wenn man etwas so stark will und man das Gefühl hat, dass es allen anderen passiert, außer einem selbst." Diese Person sollte wissen, dass sie ein Teil ihrer Geschichte sei und dass auch ihre Geschichte "nicht nur glückliche Momente" beinhaltete, so Hathaway. Es herrsche zu oft ein Schweigen über die schmerzhaften Momente, die einer Schwangerschaft vorausgehen, fügte Hathaway hinzu. "Zu diesem Schmerz gehört, dass die Frauen glauben, die einzigen zu sein, die das durchmachen."

Auf der Television Critics Association Summer Press Tour stellte die Schauspielerin ihr neues Projekt vor: "Modern Love" ist eine achtteilige Romcom-Serie, in der Lexi (Hathaway) versucht, ihre Bipolarität in den Griff zu bekommen und auf der Suche nach der großen Liebe ist. "Modern Love" soll am 18. Oktober auf Amazon Prime Video veröffentlicht werden.