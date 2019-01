Annäherung zwischen OB und Landrat in Ludwigsburg Einigung im Streit um die Stadtbahn in Sicht?

Von Rafael Binkowski 07. Januar 2019 - 16:04 Uhr

Ob die geplante Stadtbahn auch bei Wüstenrot hält, ist einer der Streitpunkte. Foto: factum/Granville

Der seit Langem schwelende Streit um eine Stadtbahn in Ludwigsburg soll am Dienstag endgültig beigelegt werden. Offenbar haben der Oberbürgermeister Werner Spec und der Landrat Rainer Haas ihren Clinch beigelegt.

Ludwigsburg - Die Signale stehen auf Kompromiss: Der seit Langem schwelende Streit zwischen Landratsamt und Stadt Ludwigsburg um eine Stadtbahn könnte nun endgültig beigelegt werden. Für diesen Dienstag um 11 Uhr haben der Landrat Rainer Haas und der Oberbürgermeister Werner Spec eine gemeinsame Pressekonferenz angekündigt – offenbar hat ein Treffen aller Akteure am Montagmorgen einen Durchbruch gebracht.

In den vergangenen Tagen hatte sich angedeutet, dass die Auseinandersetzung um eine Stadtbahn zwischen Remseck und Markgröningen und um Schnellbuslinien rund um Ludwigsburg abklingt. In den Sitzungsvorlagen für Gemeinderat und Kreistag wurde der Tonfall verbindlicher. Spec etwa stellte keine Bedingungen mehr für die Zusammenarbeit, sondern schrieb von „Präzisierungen“.

Die Haltestelle bei Wüstenrot gilt als schwieriges Problem

Zuletzt ging es vor allem um die Finanzierung der von Werner Spec gewünschten BRT-Schnellbuslinien, um einen zusätzlicher Haltepunkt der ab 2030 anvisierten Stadtbahn beim Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische und um der Verlauf der Stadtbahn am Nadelöhr des Ludwigsburger Bahnhofs. Am Dienstagnachmittag soll der Bauausschuss des Ludwigsburger Gemeinderates beraten, nächsten Montag der Verkehrsausschuss des Kreistages.

Der Landrat Rainer Haas hat schon in einem Brief an Werner Spec kurz vor Weihnachten angedeutet, dass er „die Anliegen der Stadt Ludwigsburg berücksichtigen“ wolle. Lange Zeit hatte er sich dagegen gewehrt, 50 Prozent der Kosten für die von Spec geplanten Schnellbuslinien durch Ludwigsburg zu übernehmen. Dies hat er in der Sitzungsvorlage für den Kreistag nun zugesagt – allerdings nur, wenn die Stadt konkrete Pläne dazu vorlege.

Die vielleicht wichtigste Frage: Vertrauen sich Spec und Haas?

Und für den geplanten Haltepunkt bei Wüstenrot soll nun eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden. Bislang hatte Haas lediglich davon gesprochen, einen „Prüfauftrag“ zu erteilen.

Spec wiederum forderte vom Landkreis bislang, einen barrierefreien Umstieg in eine Stadtbahn beim Ludwigsburger Bahnhof sicherzustellen und den Güterverkehr zur Firma Lotter zu garantieren – dieser könnte später der Stadtbahn in die Quere kommen. Viele Detailfragen also, die normalerweise von Fachleuten abgearbeitet werden. Doch in der emotional geführten Debatte im Dezember haben sie eine politische Bedeutung bekommen.

Insofern wird das Auftreten der beiden Politiker am Dienstag bei der Pressekonferenz im Landratsamt mit Spannung erwartet. Bislang schien das fehlende Vertrauen zwischen OB und Landrat das größte Hindernis – beide beklagten öffentlich, dass sich die Gegenseite nicht an Absprachen halte. Sollte es nun eine Lösung geben, müssen die Gemeinderäte der betroffenen Kommunen und der Kreistag noch zustimmen. Dann erst können die Verkehrsexperten die Projekte planen.