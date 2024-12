Anna und Gerald Heiser: Bauer sucht Frau-Stars machen Paartherapie

Die "Bauer sucht Frau"-Stars Anna (34) und Gerald Heiser (39) wollen um ihre Beziehung kämpfen. "Wir haben uns dafür entschieden, eine Paartherapie zu machen", verkünden sie auf Instagram. "Für uns. Für unsere Kinder. Für unsere Familie", teilen sie auf Annas Account ihren fast 240.000 Followerinnen und Followern mit. Dazu veröffentlicht sie einen kurzen Clip, in dem er erste allein vor einem riesigen Strohberg steht. Dann kommt sie dazu, nimmt seine Hand und beide lächeln.

In den Kommentaren gibt es viel Zuspruch für diese Entscheidung. "Finde ich schön, dass ihr das zusammen schaffen wollt", ist zu lesen. Oder: "Eine tolle Entscheidung. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass jeder für sich erkennt, was man anders machen kann." Eine andere Userin schreibt: "Ihr schafft das. Ich liebe euch."

Anna Heiser berichtet von Beziehungsproblemen

Es könnte die Kehrtwende bedeuten, denn die Ehe der namibischen Landwirte scheint in einer tiefen Krise zu stecken, wie Anna Heiser Anfang Dezember auf Instagram berichtete. Offen schrieb sie dabei von den Problemen des Paars. In dem Post erklärte sie, der Satz "Wir sind dabei uns zu verlieren" schwirre seit Wochen in ihrem Kopf herum: "Es ist ein Satz, den ich mir nie hätte vorstellen können zu fühlen - und doch beschreibt er unsere Realität." Dazu teilte sie ein Foto mit ihrem Ehemann, auf dem sich die beiden küssen.

Die gebürtige Polin, die der Liebe wegen nach Afrika ausgewandert ist, fügte in ihrem Beitrag hinzu: "Seit Jahren teile ich hier mein/unser Leben und werde keine heile Welt mehr vorspielen. Nein, Gerald und ich haben uns (noch) nicht getrennt, aber unsere Beziehung hat einen tiefen Riss." Weiter hieß es in ihrem Post, auf ihrem gemeinsamen Weg, einen Traum zu verwirklichen, "haben wir uns als Paar verloren. Wir haben es nicht mal gemerkt..."

Und was sagt Gerald Heiser dazu? Auch er hat einen Instagram-Account. Auf dem sind unzählige Fotos und Videos von glücklichen Familienmomenten der beiden mit ihren beiden Kindern zu sehen. Zuletzt postete er einen witzigen Clip, in dem die Eltern mit je einem Kind auf dem Arm im Wohnzimmer vor einem Weihnachtsbaum tanzen. "Die besten Xmas Partys als Eltern", schrieb er dazu.

Alles begann 2017 bei "Bauer sucht Frau"

Anna und Gerald Heiser lernten sich in der RTL-Show "Bauer sucht Frau" kennen. 2017 fand das Paar in der 13. Staffel des Datingformats zusammen. Gerald Heiser war damals der erste Teilnehmer in der Geschichte der Show aus Afrika. Die Hochzeit folgte 2018 in Polen und wenige Wochen später noch einmal in seiner Heimat Namibia.

Auf der namibischen Farm lebt das Ehepaar mit Sohn Leon, der Ende Januar 2021 zur Welt kam, und Töchterchen Alina, die Ende November 2022 geboren wurde.