Anna und Gerald Heiser: Bauer sucht Frau-Paar ist wieder glücklich

Sie haben gekämpft und offensichtlich gewonnen: Das "Bauer sucht Frau"-Paar Anna (34) und Gerald Heiser (40) hat seine Ehekrise überwunden und kann wieder lachen. Eine Zauberformel gebe es für ihren Weg aber nicht, betonte die zweifache Mutter in einem neuen Instagram-Posting.

Happy End nach Paartherapie

Unter dem Titel "Wieder gefunden" veröffentlichte Anna Heiser ein emotionales Video mit Aufnahmen der beiden. Dazu teilte sie mit, dass sie sich fast verloren, aber nicht aufgegeben hätten. Ende 2024 hatte sie erstmals Eheprobleme mit ihrem Mann öffentlich gemacht. Das Paar arbeitete dann mit einer Therapie an seiner Beziehung. Und das offenbar mit Erfolg.

"Heute lachen wir wieder"

Nun kann die zweifache Mutter glücklich verkünden: "Heute lachen wir wieder. Weil wir nicht weggelaufen sind. Weil wir hingeschaut haben. Weil wir uns gegenseitig neu kennengelernt haben. Mit all dem, was sich verändert hat. Und all dem, was geblieben ist." Sie könne jedoch keine "Zauberformel" dafür geben, wie man wieder zueinanderfindet. "Weil es keine gibt."

Der "Weg zurück zur Liebe, zurück zur Leichtigkeit" sei aber alles andere als leicht gewesen. "Es war unbequem, laut, manchmal still. Verwirrend. Verletzend. Und dann wieder hoffnungsvoll." Sie und ihr Mann hätten sich Stück und Stück verloren. Und genauso hätten sie sich auch wiederfinden müssen. "Nicht romantisch perfekt, sondern ehrlich, bröckelig, mit vielen 'Und jetzt?'. Aber auch mit dem Willen, nicht aufzugeben."

Neuanfang in Polen

Gestärkt kann das Paar nun auf die Herausforderungen der nächsten Zeit blicken. Denn Anna und Gerald Heiser, die sich 2017 in der RTL-Sendung "Bauer sucht Frau" fanden, wollen ihre Farm in Namibia aufgeben, nach Polen ziehen und dort ein neues Leben beginnen.

Die gebürtige Polin und der Farmer aus Namibia sind seit 2018 verheiratet, 2021 und 2022 kamen ihr Sohn und ihre Tochter zur Welt. Neben den Eheproblemen plagten sie zuletzt auch Existenzängste, da sie die Farm in Namibia nicht mehr unterhalten konnten. Gerald Heiser erlitt deshalb sogar ein Burn-out. In Annas Heimat wird er auf einer Bohrinsel arbeiten. Das habe er bereits nach einer Lehre in Kapstadt und Angola gemacht und dabei "Riesenspaß" gehabt.