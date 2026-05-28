Anna-Maria Zimmermann: Schlagerstar verkündet Ballermann-Pause

Eben noch stand sie im Megapark auf der Bühne, jetzt legt Anna-Maria Zimmermann eine Pause ein: Die Schlagersängerin verabschiedet sich für mehrere Monate von Mallorca, gab sie selbst bekannt.
Anna-Maria Zimmermann (37) hat ihre Fans und Follower über eine Pause vom Megapark informiert. In einer Instagram-Story kündigte die Schlagersängerin an, dass sie vorerst nicht auf der Insel auftreten wird. Vor einem Auftritt am Mittwochabend schrieb sie in dem sozialen Netzwerk: "Das ist jetzt heute erstmal die letzte Malle-Tour für mich." Eine Pause von mehreren Monaten steht an.