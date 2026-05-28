Anna-Maria Zimmermann: Schlagerstar verkündet Ballermann-Pause

Eben noch stand sie im Megapark auf der Bühne, jetzt legt Anna-Maria Zimmermann eine Pause ein: Die Schlagersängerin verabschiedet sich für mehrere Monate von Mallorca, gab sie selbst bekannt.

Anna-Maria Zimmermann (37) hat ihre Fans und Follower über eine Pause vom Megapark informiert. In einer Instagram-Story kündigte die Schlagersängerin an, dass sie vorerst nicht auf der Insel auftreten wird. Vor einem Auftritt am Mittwochabend schrieb sie in dem sozialen Netzwerk: "Das ist jetzt heute erstmal die letzte Malle-Tour für mich." Eine Pause von mehreren Monaten steht an.

Platz für die jungen Leute Ungewöhnlich offen begründete Zimmermann, die 2005 bei "Deutschland sucht den Superstar" auf dem sechsten Platz landete und danach als Partyschlagersängerin Karriere machte, ihren Schritt. Der Grund liegt für sie im Publikum, das in den kommenden Wochen nach Mallorca strömt.

"Es geht die WM jetzt los, es sind jetzt in den Sommerferien viele sehr junge Menschen auf der Insel und die wollen vielleicht nicht die Schlagermutti, sondern vielleicht eher jüngere Leute haben", führte die Sängerin aus. Schnell schob sie hinterher, dass dies nicht falsch verstanden werden solle: "Das klingt, als wenn ich alt wäre, aber nein."

Eine Frage der Jahreszeit

Zimmermann erklärt weiter, sie habe das Gefühl, dass ihre Musik auf Mallorca zu ganz bestimmten Zeiten besonders gut ankommt - im Frühjahr und im Herbst. "Deshalb mache ich eine kurze Malle-Pause, springe immer mal wieder für jemanden ein", so die Schlagersängerin weiter.

Wirklich neu ist die Pause übrigens nicht. Fest eingeplant seien Auftritte erst wieder nach den Sommerferien, so Zimmermann. Bereits im vergangenen Jahr habe sie es genauso gemacht - damals allerdings, ohne öffentlich darüber zu sprechen.

Anna-Maria Zimmermann etablierte sich nach ihrer "Deutschland sucht den Superstar"-Teilnahme als feste Größe in der deutschen Schlagerszene. Sie tritt regelmäßig am Ballermann auf und ist in den Shows von Florian Silbereisen (44) zu hören.