Eigentlich war Anna-Lena Stöckler aus Kirchheim unter Teck eine zurückhaltende Frau. Dann erhielt sie eine Nachricht auf Instagram. Kurz darauf ließ sie sich nackt in einem Frankfurter Schrebergarten fotografieren. Wie kam es dazu?









Kirchheim unter Teck - Wäre da nicht der Fotograf, der Anna-Lena Stöckler in der Fußgängerzone von Kirchheim unter Teck in Szene setzt, würde sie vielleicht gar nicht so sehr auffallen. So aber starren gefühlt alle Menschen die kleine, blonde Frau in dem schwarzen Kleid an. Die 26-Jährige sieht so aus, wie wohl viele Männer ihre Traumfrau beschreiben – und viele Frauen gern aussehen würden: schlank, schönes Gesicht, lange Haare. Was die Passanten in Kirchheim nicht sehen: dass Anna-Lena Stöckler ein großes Tattoo unter ihren Brüsten hat. Wer regelmäßig den „Playboy“ kauft, weiß das. Denn die 26-Jährige hat sich kürzlich für das Männermagazin ausgezogen.