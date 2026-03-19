Anna Kurnikowa macht den Schnappschuss: Enrique Iglesias teilt ein seltenes Foto seiner vier Kinder

Enrique Iglesias gewährt einen seltenen Einblick ins Familienleben. Auf Social Media postet er ein Foto seiner vier Kinder auf einem Boot. Anna Kurnikowa hielt den Moment mit ihrem Handy fest.
Enrique Iglesias (50) teilt einen seltenen Einblick in sein Familienleben mit Partnerin Anna Kurnikowa (44) und den gemeinsamen vier Kindern. Auf Instagram veröffentlichte der Sänger ein süßes Bild seiner vier Kinder, die auf einem Boot posieren. Ebenfalls auf der Aufnahme zu sehen ist Mama Anna Kurnikowa, die den Moment als Schnappschuss auf dem Handy einfing.