Anna Kurnikowa macht den Schnappschuss: Enrique Iglesias teilt ein seltenes Foto seiner vier Kinder

Enrique Iglesias gewährt einen seltenen Einblick ins Familienleben. Auf Social Media postet er ein Foto seiner vier Kinder auf einem Boot. Anna Kurnikowa hielt den Moment mit ihrem Handy fest.

Enrique Iglesias (50) teilt einen seltenen Einblick in sein Familienleben mit Partnerin Anna Kurnikowa (44) und den gemeinsamen vier Kindern. Auf Instagram veröffentlichte der Sänger ein süßes Bild seiner vier Kinder, die auf einem Boot posieren. Ebenfalls auf der Aufnahme zu sehen ist Mama Anna Kurnikowa, die den Moment als Schnappschuss auf dem Handy einfing.

Das herzerwärmende Foto zeigt die vier Kinder eng beieinander in die Kamera lächelnd, wie sie auf einem Boot auf glitzernd blauem Meerwasser entspannen. Die älteste Tochter trägt einen Leoprint-Badeanzug. Ihr Zwillingsbruder schmiegt sich unter ihr an die jüngere Schwester, die das wenige Monate alte Baby der Familie im Arm hält. Anna Kurnikowa veröffentlichte im vergangenen Dezember zwar ein Bild des Neuankömmlings, verriet dazu aber lediglich das Geburtsdatum vom 17. Dezember 2025 und schrieb dazu "Mein Sonnenschein".

Enrique Iglesias hielt die Kinder lange Zeit von der Öffentlichkeit fern, veröffentlichte aber zuletzt mehrfach Einblicke ins Familienleben. Zum aktuellen Bild schrieb er schlicht "Familie" und fügte fünf rote Herzen hinzu.

Seit 25 Jahren ein Paar

Der Sänger und die ehemalige Tennisspielerin sind seit 2001 ein Paar, haben aber nie geheiratet. Ihre Zwillinge kamen 2017 zur Welt. "Es ist unglaublich, sie als so tolle Mutter zu erleben. Es ist einfach unglaublich zu sehen, wie eine Mutter handelt, wenn der Mutterinstinkt erwacht", sagte Iglesias 2018 zur "Sun" über seine langjährige Partnerin. 2020 stieß das dritte, und Ende 2025 das vierte Kind zur Familie, die in Miami wohnt.

In einem Interview mit "Hola!" sagte Iglesias letztes Jahr über seine Rolle als Vater: "Ich bin entspannt, zu Hause bei den Kindern, genieße es, sie zur Schule bringen zu können und ihnen beim Wachsen zuzusehen... Sie wachsen jeden Tag so schnell, und ich möchte das genießen".