Anna Kournikova - wann kommt ihr viertes Baby?

Anna Kournikova und Enrique Iglesias werden zum vierten Mal Eltern. Wie läuft die Schwangerschaft?
Anna Kournikova (44) und Enrique Iglesias (50) sollen sich derzeit auf ihr viertes Kind freuen. Das berichtet das spanische Magazin "Hola!" und beruft sich auf "zuverlässige Quellen". Demnach verlaufe die Schwangerschaft gut und Kournikova sei fit und gesund. Iglesias bestätigte die Gerüchte im September indirekt gegenüber Medienvertretern. Der Geburtstermin ist jedoch noch nicht öffentlich geworden. Und auf einem Halloween-Post mit ihren Kids und Kürbis-Kostümen trägt sie ein derart weites Gewand, dass der Zeitpunkt der Schwangerschaft ebenfalls nicht abgeschätzt werden kann.