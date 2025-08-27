Anna Kournikova - wann kommt ihr viertes Baby?

Anna Kournikova (44) und Enrique Iglesias (50) sollen sich derzeit auf ihr viertes Kind freuen. Das berichtet das spanische Magazin "Hola!" und beruft sich auf "zuverlässige Quellen". Demnach verlaufe die Schwangerschaft gut und Kournikova sei fit und gesund. Iglesias bestätigte die Gerüchte im September indirekt gegenüber Medienvertretern. Der Geburtstermin ist jedoch noch nicht öffentlich geworden. Und auf einem Halloween-Post mit ihren Kids und Kürbis-Kostümen trägt sie ein derart weites Gewand, dass der Zeitpunkt der Schwangerschaft ebenfalls nicht abgeschätzt werden kann.

Der Sänger und die Ex-Tennisspielerin lernten sich 2001 beim Dreh zum Musikvideo zu "Escape" kennen. "Obwohl sie aus der Sportwelt kam, haben wir uns irgendwie verstanden", sagte Iglesias 2023 in einem "People"-Interview. "Sie wusste, wie meine Welt aussah und andersherum. Dieses Verständnis hat uns sehr geholfen. Wir fingen an, uns nach und nach anzunähern, und die Verbindung wurde stärker und stärker." Die beiden haben drei Kinder, die 2017 geborenen Zwillinge Lucy und Nicholas und die 2020 zur Welt gekommene Mary.

Kournikova-Familienbilder in den sozialen Medien

Einblicke in das Familienleben von Anna Kournikova und Enrique Iglesias mit ihren Kindern sind eine echte Rarität. Ab und an macht Kournikova den Fans jedoch bei Instagram eine Freude. Im Juni 2024 teilte sie ein Bild von Iglesias mit seinen Kindern und wünschte ihm alles Liebe zum Vatertag. Im Mai 2022 veröffentlichte sie Familienbilder und sendete ihrem Partner damit Geburtstagswünsche. Im Dezember 2021 gab es zum vierten Geburtstag der Zwillinge Fotos der Kinder. Auch die Geburt von Tochter Mary im Januar 2020 verkündete sie auf der Social-Media-Plattform. (spot)