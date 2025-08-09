Anna Kendrick wird 40: So ging es nach Twilight weiter

Anna Kendrick wird 40 Jahre alt. Geboren in Portland, Maine, begann die Schauspielerin ihre Karriere am Broadway, bevor sie mit Filmen wie "Twilight" und "Pitch Perfect" international bekannt wurde.
Am 9. August feiert Anna Kendrick ihren 40. Geburtstag. Ihre Karriere begann sie schon als Kind auf der Theaterbühne, bevor sie in Hollywood große Erfolge feierte. Heute ist sie nicht nur Schauspielerin, sondern auch Autorin, Produzentin und Regisseurin - und unterstützt auch Wohltätigkeitsorganisationen.