Wilhelm Genazino hat sich selbst aus seinem bürgerlichen Milieu herausgeschrieben.

Im Stuttgarter Literaturhaus haben die Autorin Anna Katharina Hahn und Helmut Böttiger eindrucksvoll an den Schriftsteller Wilhelm Genazino erinnert.









Wilhelm Genazino, 1943 in Mannheim geboren und 2018 in Frankfurt am Main gestorben, Autor von Romanen wie der „Abschaffel“-Trilogie, „Der Fleck, die Jacke, die Zimmer, der Schmerz“ oder „Eine Frau, eine Wohnung, ein Roman“, wäre am 22. Januar 80 Jahre alt geworden.