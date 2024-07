Anna Heiser über Trennungsgerüchte: Willkommen im verflixten 7. Jahr

Urlaub mit den Kindern ohne ihren Ehemann Gerald (39). Kaum Pärchenfotos, eine Auszeit bei Instagram und sogar ein Solotrip nach Europa. Viele Fans scheinen darin Anzeichen für eine Trennung von Anna Heiser (34) und ihrem Gerald zu erkennen. Nun hat sich die "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin auf Instagram mit einem ausführlichen Statement an ihre Follower gewandt, um die Gerüchte auszuräumen.

Heiser lernte ihren Mann 2017 in der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" kennen und wanderte für ihn nach Namibia aus. Zum sechsten Hochzeitstag teilte sie nun mehrere Fotos von der Hochzeitsfeier.

Lesen Sie auch

Zu den Throwback-Bildern veröffentlichte Anna Heiser einen ausführlichen Text. Darin greift sie die "Spekulationen über eine angebliche Trennung" der "vergangenen Tage" auf: "Ja, ich habe allein Zeit in Europa verbracht. Ja, ich habe eine Instagram-Pause eingelegt. Ja, die Kinder und ich haben einige Tage an der Küste genossen. Und ja, nun sind wir auch alleine in Windhoek."

Anna Heiser widerlegt die angeblichen Trennungsanzeichen

Manche Beobachter hätten geglaubt, aus diesen Ereignissen "eins zu eins" eine Ehekrise ausrechnen zu können. Aber: "Das Leben hält eben nicht immer spektakuläre Gründe bereit". Dann greift die Deutsch-Polin die einzelnen scheinbaren Trennungszeichen heraus und widerlegt sie. Eine längere Instagram-Pause sei für sie nichts Neues, wie ihre "langjährigen Follower" wissen.

Den Soloausflug mit den beiden Kindern habe sie gemacht, da Gerald das Wochenende "mit seinen Jungs und seiner Leidenschaft, dem Motorradfahren", verbracht habe. Für ihren Trip nach Europa will sich Anna Heiser nicht rechtfertigen.

Ihr Fazit zu der Auflistung: "Also ihr Lieben, auch wenn wir glauben, alles über andere aus den Ausschnitten ihres Social-Media-Lebens zu kennen, bedeutet das noch lange nicht, dass wir ihr ganzes Bild verstehen."

"Willkommen im 'verflixten 7. Jahr', mein Schatz!"

Für "diejenigen, die gespannt auf eine Trennung warten", hat Anna Heiser eine Botschaft. "Auch an unserem 6. Hochzeitstag sind Gerald und ich immer noch ein starkes Team, das zusammen durch dick und dünn geht."

Dann schließt sie mit einem Gruß an ihren Bauer: "Willkommen im 'verflixten 7. Jahr', mein Schatz!", schreibt sie. Wohl wissend, dass im sprichwörtlich trennungsanfälligen siebten Jahr weitere Gerüchte kommen werden.

Anna Heiser wehrt sich schon länger gegen Hasskommentare, die sie vor allem wegen ihrer Auszeiten bekommt. So hatte sie sich im April dieses Jahres ohne ihre Familie in ein Hotelzimmer einquartiert. Auf Instagram wurde die TV-Persönlichkeit dafür als Rabenmutter bezeichnet, was sie wiederum mit einem Video konterte.