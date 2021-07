1 Bauer Gerald Heiser und seine Frau Anna. Foto: imago images/Eventpress

Anna Heiser sorgt mit ihrem neuen Instagram-Post für ordentlich Aufsehen. Auf ihrem aktuellen Foto präsentiert sich der "Bauer sucht Frau"-Star oben ohne und hat eine wichtige Botschaft für ihre Follower im Gepäck.

Anna Heiser (31) zeigt sich sehr intim in ihrem neuesten Post auf Instagram. Nur mit Unterhose bekleidet blickt der 31-jährige "Bauer sucht Frau"-Star in die Kamera. Heiser trägt einen hellblonden Bob, ist auf dem Foto ungeschminkt und zeigt sich verletzlich. Für sie ist der Post von großer Bedeutung, wie die Bildunterschrift offenbart.

An ihre 132.000 Instagram-Follower richtet der TV-Star eine wichtige Botschaft. "'It is perfect to be imperfect.' Ein hoch auf alle Mütter! Unsere Körper habe etwas Großartiges geleistet. Auch wenn wir vielleicht nicht so aussehen wie vor der Schwangerschaft: Sind perfekt, so wie wir sind!", schreibt die 31-Jährige zu dem Post. Nachdem Heiser im Januar 2020 eine Fehlgeburt erlitt, ist sie im Januar diesen Jahres Mutter eines Sohnes geworden. Seitdem teilt sie mit ihren Followern, wie sie ihren Alltag als Neu-Mama bewältigt und auf welche Schwierigkeiten sie stößt.

Anna Heiser lernte 2017 im Rahmen der RTL-Show "Bauer sucht Frau" Gerald Heiser kennen. Der 36-Jährige betreibt eine Rinderzucht im afrikanischen Namibia. Nach ihrer Blitzhochzeit zog die Deutschpolin Anna Heiser zu ihrem Ehemann in die afrikanische Savanne.