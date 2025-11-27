Anna Freud Center in London: Prinzessin Kate besucht Herzensprojekt

Prinzessin Kate nimmt wieder mehr royale Termine wahr: Am Donnerstag besuchte sie ihr Herzensprojekt, das Anna Freud Centre in London. Die Organisation unterstützt sie seit zehn Jahren.
Prinzessin Kate (43) kehrt nach ihrer Krebserkrankung schrittweise wieder zu ihre royalen Aufgaben zurück. Am Donnerstag besuchte sie in Nord-London eine Organisation, die ihr seit Jahren am Herzen liegt. Die Princess of Wales kam zum Anna Freud Centre, einer Einrichtung, die sich der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen widmet.