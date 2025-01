Anna-Carina Woitschack: Neue Frisur für das Dschungelcamp

1 Anna-Carina Woitschack scheint bestens auf ihre Dschungelcamp-Teilnahme vorbereitet zu sein. Foto: Rolf-Peter Stoffels / Future Ima

Die diesjährige "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Staffel steht in den Startlöchern. Für ihre Teilnahme am Dschungelcamp verabschiedete sich Anna-Carina Woitschack von ihrer langen Mähne.











Als diesjährige Dschungelcamp-Kandidatin geht es für Anna-Carina Woitschack (32) in wenigen Tagen nach Australien. Vor ihrem TV-Abenteuer stattete die Sängerin ihrem Friseur einen Besuch ab und bereitete sich damit optisch auf Down Under vor - das zeigte sie in einem Video auf ihrem Instagram-Profil vom 13. Januar. "Ich trage seit vielen Jahren Tape-Extensions... Da die im Dschungel sicher unpraktisch wären, habe ich mich für einen neuen Schnitt entschieden: Schnipp-schnapp, Haare ab! Tapes raus", erklärte Woitschack ihren Fans zu dem Clip.