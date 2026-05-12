Anmeldungen Klasse 5 in Stuttgart: Eltern haben entschieden – das Aus von drei Schulen ist besiegelt

Nur vier Werkrealschulen haben genügend Anmeldungen. An den Realschulen wird es ab September noch enger. Nicht alle Schüler können an ihre Wunschschule.

Immer mehr Kinder drängen auf die Realschulen. Auch zwei Stuttgarter Gemeinschaftsschulen konnten nicht alle neuen Fünftklässler aufnehmen. Und die Werkrealschule existiert zwar weiter, aber es gibt bald nur noch vier Schulen in Stuttgart, die ausschließlich auf dem grundlegenden G-Niveau unterrichten. Das sind die wichtigsten Entwicklungen, die sich für die Schulen der Sekundarstufe 1 aus den Anmeldungen für die fünften Klassen im nächsten Schuljahr ergeben.

Nicht alle Schülerinnen und Schüler können laut Staatlichem Schulamt an ihre Wunschschule. An drei Stuttgarter Realschulen habe es dem geschäftsführenden Schulleiter Gerhard Menrad zufolge mehr Anmeldungen als Plätze gegeben. „Letztendlich konnten wir allen Schülern einen Platz an ihrer Wunschschulart anbieten“, berichtet die stellvertretende Leiterin des Schulamts, Birgit Popp-Kreckel. Die genauen Schülerzahlen lägen Ende Juli in der Statistik vor. Dass die Gymnasien Schüler verlieren, hatte der geschäftsführende Schulleiter der Gymnasien, Manfred Birk, bereits berichtet.

Drei Schulen werden abgewickelt, vier Schulen bleiben übrig

Klar ist nun: Drei von sieben Werkrealschulen haben keine Zukunft mehr. Sie haben zum zweiten Mal hintereinander zu wenig Anmeldungen erreicht. Die drei Schulen laufen entsprechend aus. Es könne dort auch im Schuljahr 2027/28 „definitiv“ keine fünfte Klasse mehr gebildet werden, so Popp-Kreckel. Es handelt sich um:

die Rosensteinschule in Stuttgart-Nord,

die Wilhelmsschule in Wangen und

die Werkrealschule Gablenberg.

Für folgende vier Werkrealschulen geht es dagegen im neuen Schuljahr weiter:

die Pestalozzi-Schule in Vaihingen

die Uhlandschule in Zuffenhausen-Rot

die Werkrealschule Ostheim

die Bismarckschule in Feuerbach

Hinter den Werkrealschulen liegen turbulente Monaten. Kurz vor Weihnachten hatte das Bildungsreferat den Plan, die Schulart komplett abzuwickeln, wieder aufgegeben. Entsprechend hatten sich die Schulen ins Zeug gelegt, um genügend Anmeldungen für die fünfte Klasse zusammenzubekommen. Besonders gekämpft um den Standort hatte man an der Wilhelmsschule, die einzige weiterführende Schule im Stadtbezirk Wangen.

Werkrealschulabschluss nur noch an drei Standorten

„Wir haben nochmal alles gegeben“, sagt der Schulleiter der Wangener Grund- und Werkrealschule, Andreas Passauer. Aber beim Elternabend sei es schon absehbar gewesen. Es sei nur eine Mutter gekommen. Den Hauptgrund für das Aus sieht er in der Verlegung nach Hedelfingen während der Sanierung. Seither seien quasi keine Kinder aus Untertürkheim mehr bei ihnen angemeldet worden, das habe mehr als eine halbe Klasse ausgemacht. Nun werde die Werkrealschule auch nicht mehr an den Hauptstandort zurückkehren. Ursprünglich sollte der Umzug diese Sommerferien erfolgen; auf 2028 hätte er sich verzögert. Das ist zu spät.

Was die Werkrealschulen auf Abruf ohne fünfte Klasse zusätzlich schwächt: Sie verlieren nächstes Schuljahr auch ihre zehnte Klasse, haben dann also nur noch Schüler in den Klassenstufen 7, 8 und 9. Den Werkrealschulabschluss kann man nur noch an der Pestalozzi-Schule, an der Uhlandschule und an der Werkrealschule Ostheim ablegen. Von dieser Entscheidung des Staatlichen Schulamts ist auch die Bismarckschule betroffen. Auch sie darf nächstes Schuljahr keine zehnte Klasse bilden. „Diese Entscheidung bedauern wir sehr“, schreibt darüber die Schulleiterin Cornelia Kaiser in einem Info-Brief vom April. Für die Neuntklässler der vier betroffenen Werkrealschulen bedeutet das: Wenn sie den Werkrealschulabschluss ablegen wollen, müssen sie für die zehnte Klasse noch einmal die Schule wechseln.

Realschulen brauchen mehr Räume

Vor allem der Druck auf die Realschulen nimmt weiter zu. Schon in diesem Schuljahr gab es deutlich mehr Anmeldungen an den Realschulen: 1038 Fünftklässler starteten gegenüber 820 im Jahr zuvor. Wie viele Fünftklässler im September beginnen, gibt das Schulamt üblicherweise am Ende der Sommerferien bekannt. Aktuell heißt es, die Nachfrage „besonders“ nach Realschul-Plätzen sei „hoch“ gewesen sei. Aber auch an der Eichendorff-Gemeinschaftsschule und an der Körschtal-Gemeinschaftsschule habe man Schüler umlenken müssen. Bei den Realschulen hätten laut dem geschäftsführenden Schulleiter Menrad die Park-Realschule, die Neckar-Realschule und die Fritz-Leonhardt-Realschule mehr Anmeldungen als Plätze gehabt. Er geht davon aus, dass auch in Zukunft mehr Kinder nach der Grundschule auf eine Real- oder Gemeinschaftsschule wechseln. Doch die Schulen seien „in der Regel voll“. Sie bräuchten „mehr räumliche Kapazität“, so Menrad.

Die Stadt sieht den Bedarf für weitere Realschulen. Sie wollte die Rosensteinschule und die Bismarckschule entsprechend umwidmen; ein Plan, der im Dezember ebenfalls auf Eis gelegt wurde. Zumindest bei der Rosensteinschule könnte sich das wieder ändern. Auch Gerhard Menrad würde es nicht überraschen, wenn diese zur Realschule entwickelt würde. Bedarf gebe es auch in Feuerbach. Die Wangener Wilhelmsschule würde sich hingegen nicht als Real- oder Gemeinschaftsschule eignen. Für eine zweizügige Sekundarstufe fehlt es laut Schulleiter Passauer an den Räumen.