Anmeldungen Klasse 5 in Stuttgart: Eltern haben entschieden – das Aus von drei Schulen ist besiegelt

Nur vier Werkrealschulen haben genügend Anmeldungen. An den Realschulen wird es ab September noch enger. Nicht alle Schüler können an ihre Wunschschule.
Immer mehr Kinder drängen auf die Realschulen. Auch zwei Stuttgarter Gemeinschaftsschulen konnten nicht alle neuen Fünftklässler aufnehmen. Und die Werkrealschule existiert zwar weiter, aber es gibt bald nur noch vier Schulen in Stuttgart, die ausschließlich auf dem grundlegenden G-Niveau unterrichten. Das sind die wichtigsten Entwicklungen, die sich für die Schulen der Sekundarstufe 1 aus den Anmeldungen für die fünften Klassen im nächsten Schuljahr ergeben.