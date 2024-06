1 Unsere Redakteure beantworten die Fragen unserer Abonnentinnen und Abonnenten. Foto: oh/Montage: Ruckaberle

Am 9. Juni wird ein neues europäisches Parlament gewählt. Wie sind die Ergebnisse aus der Europawahl zu deuten? Wie stark sind die Rechten in Europa geworden und was bedeutet das für unsere Zukunft? Diese und weitere Fragen diskutieren wir in unserer nächsten Abendkonferenz.











Bei der Europawahl sind am 9. Juni 65 Millionen Menschen dazu aufgerufen, den zukünftigen Kurs der EU mitzubestimmen. Wie hat Deutschland gewählt, wie die restlichen Länder? Was bedeuten diese Ergebnisse für unsere europäische Zukunft? Droht ein Rechtsruck in Europa – und was würde das für die Arbeit des EU-Parlaments bedeuten? Was sind die drängendsten Aufgaben des neuen Parlaments?