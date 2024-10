Anmeldung zur Abendkonferenz: Endloser Krieg im Nahen Osten? - ein Jahr nach dem Terrorangriff der Hamas

1 Unsere Redakteure beantworten am 10. Oktober die Fragen unserer Abonnentinnen und Abonnenten. Foto: Archiv

Der Nahe Osten steht kurz vor einem großen Regionalkrieg. Ist ein Krieg Israels gegen den Iran noch zu verhindern? Und was tun die USA? Diese und weitere Fragen diskutieren wir in unserer nächsten Abendkonferenz.











Link kopiert



Vor einem Jahr, am 7. Oktober, attackierte die Hamas den Süden Israels und tötete 1300 Menschen, darunter viele Frauen und Kinder. Mehr als 150 Personen wurden in den Gazastreifen, der Machtbasis der Hamas, entführt. Die meisten von ihnen sind ebenfalls heute tot. Israel eroberte daraufhin den Gazastreifen, wobei bis heute rund 39.000 Menschen getötet worden sind. Die Angriffe der Hisbollah auf Nordisrael setzten kurz nach dem 7. Oktober ein und dauern trotz der massiven Militäraktionen Israels im Libanon und in der gesamten Region an. Das Feuer des Krieges könnte nicht nur den Mittleren Osten erreichen.