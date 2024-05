Vom Kellerkind zum Rückkehrer auf europäischer Bühne: Was bedeutet dieser Aufschwung für die Zukunft des VfB? Und: Verhelfen die VfB-Stars dem Nationalteam womöglich zum EM-Titel? Das diskutieren wir auf unserer Abendkonferenz am 13. Mai.

In der vergangenen Saison noch fast ein Absteiger. Nun, einen Spieltag vor dem Ende der Saison in der Fußball-Bundesliga, hat der VfB Stuttgart die Rückkehr auf die europäische Bühne längst perfekt gemacht. Und noch mehr: Mittlerweile stellt der Club wieder vier deutsche Nationalspieler, die sich allesamt berechtigte Hoffnungen machen dürfen, zum Kader des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für die Europameisterschaft im kommenden Sommer zu gehören.

Alles in allem eine Entwicklung, die sogar die größten Optimisten nicht für möglich gehalten haben. Ist sie denn wenigstens erklärbar? Was bedeutet der Aufschwung für die Zukunft des Vereins? Und: Verhelfen die VfB-Stars der deutschen Mannschaft womöglich zum Titelgewinn?

Am 18. Mai endet die Bundesligasaison, am 14. Juni beginnt die Heim-EM, bei der auch die Stadt Stuttgart Gastgeber sein wird. Davor, am 13. Mai um 19.30 Uhr, teilen Carlos Ubina, Philipp Maisel und David Scheu bei der digitalen Abendkonferenz ihre Einschätzungen zu den oben genannten Fragen. Das Trio berichtet für die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten Tag für Tag über den VfB Stuttgart, Carlos Ubina hat zudem die jüngsten Auftritte der Nationalmannschaft live gesehen und wird während der EM das deutsche Team journalistisch begleiten. Moderiert von Dirk Preiß stellen sich die VfB- und Fußballreporter den Fragen der Leserinnen und Leser.

So melden Sie sich zur Abendkonferenz an

Die Abendkonferenz ist exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten unserer Zeitung und findet über Zoom statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Für die Anmeldung müssen Sie sich bitte einmalig mit Ihrer Kundennummer auf unserem Portal www.zeitung-erleben.de registrieren.

Nach erfolgreicher Registrierung können Sie sich über diesen Link www.zeitung-erleben.de/abendkonferenz für die Abendkonferenz anmelden. Halten Sie dafür bitte Ihre Kundennummer bereit.

So können Sie Ihre Fragen einreichen

Fragen zum Thema können gerne vorab per E-Mail an chef@stzn.de (Betreff: Abendkonferenz) oder am Abend über die Chat-Funktion bei Zoom gestellt werden.